本报北京3月27日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局日前印发《全国商业秘密保护创新试点工作方案》，部署各地开展商业秘密保护创新试点工作。

加强商业秘密保护，是强化反不正当竞争的重要任务，是强化知识产权保护的重要内容，对于优化营商环境，激发市场主体活力和创造力，推动我国经济创新发展、高质量发展，提升国家整体竞争力具有重要意义。方案提出通过选择一批地区开展商业秘密保护创新试点，用3年时间，不断提高治理水平和保护效能，推动商业秘密保护工作再上新台阶。

此次发布的方案共提出6项主要任务：一是加强商业秘密保护制度创新；二是健全商业秘密保护工作机制；三是加强商业秘密保护监管执法；四是健全商业秘密保护服务保障体系；五是对标高标准国际经贸规则；六是营造商业秘密保护良好氛围。

创新试点地区将于今年7月全面启动试点工作。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 02 版）

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