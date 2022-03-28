我国保险资金运用余额23.2万亿元
将引导更多资金配置于权益类资产
2022年03月28日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月27日电 （记者欧阳洁）保险资金作为资本市场最大的机构投资者之一，在支持资本市场稳健运行、优化投资者结构方面发挥了重要作用。记者近日从银保监会获悉：保险资金投资债券、股票、股权三者的占比保持在近60%。截至2021年末，保险资金运用余额23.2万亿元，其中投资债券9.1万亿元，投资股票2.5万亿元，股票型基金0.7万亿元。此外，保险资管公司发行管理的组合类保险资管产品余额3.2万亿元，主要投向债券、股票等。
据银保监会相关部门负责人介绍，下一步，银保监会将充分发挥保险资金长期投资的优势，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。进一步丰富保险资金参与资本市场投资的渠道，支持保险公司通过直接投资、委托投资、投资公募基金等方式，增加资本市场投资，特别是优质上市公司的股票。允许保险资金投资理财公司发行的理财产品，支持保险资金依托各类专业机构参与资本市场。修订完善保险资管公司监管规则，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，加大对股票、债券等投资支持力度。同时建立健全保险资金长周期考核机制，引导保险机构牢固树立长期投资理念。
《 人民日报 》（ 2022年03月28日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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