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山西稳定粮食播种面积

力争年底前完成二百八十万亩高标准农田建设任务

2022年03月28日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报太原3月27日电　（记者付明丽）近日，山西省农业农村厅印发《2022年全省粮食稳产增产实施方案》（以下简称《方案》），提出今年全省粮食播种面积稳定在4707.2万亩以上，其中大豆面积稳定在165万亩以上；粮食总产量稳定在285亿斤以上；力争年底前全部完成280万亩高标准农田建设任务。

　　《方案》明确了山西今年粮食稳产增产的九方面重点工作，包括抓好小麦促弱转壮、稳定粮食播种面积、努力扩大大豆面积、做好春耕备耕各项工作、加强农田基础设施建设、加快良种良法集成推广、推进粮食生产全程机械化、发展粮食生产托管服务、毫不放松抓好防灾减灾等。

　　受2021年罕见秋汛影响，山西秋种推迟，晚播小麦弱苗比例高。《方案》指出，要抓好小麦促弱转壮，全面摸清小麦主产区一、二、三类苗分布情况，分区分类制定冬小麦田间管理指导意见。统筹用好农业生产救灾资金，加强政策引导，调动农户加强田间管理的积极性。统筹产业体系专家、农技人员等深入一线开展指导，夺取夏粮丰收。

　　在稳定粮食播种面积方面，《方案》指出统筹利用好撂荒地、坡耕地、偏远地，发挥社会化服务作用，确保能种尽种。及时将耕地地力保护补贴、农机购置补贴和种粮农民一次性农资补贴等资金兑付到户，进一步调动农户种粮积极性，尽可能增加粮食播种面积。

　　当前，正是春耕备耕关键时期。《方案》指出，统筹水利、供销等部门建立春耕备耕联席工作机制，实行周调度，及时解决遇到的困难和问题。加强种子、化肥、农药等农资储备和调剂调运，确保不断档、不误农时。做好春耕期间各类农机具准备和燃油储备，运行好农机购置补贴系统，保障农机以良好状态投入春耕生产。

　　《方案》强调，在关键农时组织专家和农技人员深入生产一线面对面开展技术指导，采取包片负责制，及时解决生产中的困难和问题。做好基层农技人员和高素质农民培训，让新型经营主体和广大农民群众掌握技术要领，真正转化为技能。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月28日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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