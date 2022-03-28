本报记者 窦 皓

订单接单智能化成熟度3分、生产排程智能化成熟度3分……浙江贝盛光伏有限公司的生产车间里，湖州智能驱动研究院负责人白雅芳与研究员正对照智能制造成熟度调研量表给生产设备“体检”打分。

“总体上，该公司自动化程度高。现阶段应主要考虑提高工厂信息化程度，并针对设备进行智能化改造。”几天后，公司董事长邱小永便收到一份详尽的分析报告。

这是针对电机产业智能化改造诊断咨询中的一幕。在浙江湖州吴兴，越来越多企业中出现了第三方机构“把脉问诊”的身影。

“免费的‘全面体检’，还有详细‘治疗方案’，有需要的话设备也可以选择政府代采呢！”公司设备主管周海权说。

技术升级后，公司智能化水平大幅提高，不仅生产效率提升23.3%，单位产值能耗也降低17%以上。“而且节约了人力成本，这下生产劲头更足了。”周海权说。

吴兴区联合第三方机构，以数字化改革为牵引，分步骤免费为企业开展智能化诊断工作，提升设备联网率，促进项目效益提升，打造“未来工厂”。今年以来，已完成高端线材和高效电机、高端装备领域34家企业的免费诊断。

“数字化改革让工业经济领域提质增效，设备改造带来更加智能化的生产方式。”吴兴区发改经信局副局长周洪伟表示。

“不过，光有设备也不行，找到领路人同样重要。”栋梁铝业有限公司董事长赵守明一度十分苦恼。

栋梁铝业为实现产业迭代升级，积极推进新型高强度铝合金材料研发工作，进军车用轻量化铝材领域。设备可以升级，但产品经验等方面的短板怎么解决？

“多亏了政府的精准把脉。”赵守明介绍，吴兴区依托大数据，绘制供给侧与需求侧“人才画像”，精准对接企业引才诉求。

公司实验室里，张亦杰博士全神贯注盯着仪表盘，实验台上还放着轻量化铝合金样品。2003年以来，他一直从事铝合金领域新材料开发与成型工艺方面的研究。如今，关键人才的引进有效提升了企业发展的“加速度”，产业升级走向快车道。

“我们以数字化改革为依托，对辖区人才资源库精确检索，匹配到张亦杰博士。”吴兴区委人才办专职副主任周斌说，政府还积极引导栋梁铝业与科研院所开展产学研合作，“订单式”输送青年科技人才。

这是吴兴以人才助推工业转型的缩影。依托大数据，吴兴通过“人才项目全链通”数字化改革，建立统一的人才数据库，打造辖区人才分布数字地图，同时构建智选平台，从行业领域、发展方向、技术需求多个维度，精准锁定引才方向。目前已累计为用人单位匹配青年博士61名、教授级人才21名。“我们还不断加大对人才在落户、购房等多领域的支持力度。”周斌说。

多措并举之下，吴兴去年404家规上工业企业实现产值842亿元，增长32.1%，实现纳税超亿元企业10家，同时高新技术企业数量实现翻番，一条工业高质量发展的路正越走越宽，越走越稳。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)