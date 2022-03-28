本报记者 郑少忠 周 欢

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靠前服务、做细做实，近年来，江西省南昌市不断优化营商环境。

改革审批监管模式、优化政策环境……随着一系列政策措施的陆续出台，南昌市正为市场主体的健康发展打下坚实基础。

“之前因为缺失一项材料导致项目无法开工，如今终于解决了。”去年4月，江西高管实业发展有限公司项目经理程飞，在南昌市红谷滩区政务服务大厅窗口拿到了期待已久的开工证明。

一纸证明是南昌市优化营商环境的生动缩影。俯下身子查问题，低头虚心找经验，对标先进不断补齐短板……南昌市积极打造优质软环境、铸就发展硬实力，着力为企业发展破难题、解新题。

查问题，攻难点，先啃“硬骨头”

营商环境好不好，市场主体最有发言权。“只有把市场主体的问题摸清了，解决起来才有针对性。”南昌市优化营商环境办公室副主任、市发改委主任雷强介绍，去年3月，一场“企业大走访 问题大收集”专项行动在南昌展开，覆盖了全市45万余户市场主体。

边查摆问题，边解决问题。由于回款慢、缺乏流动资金，去年上半年，位于青山湖区的东申针织制衣有限公司揣着不少订单，却运营艰难。青山湖高新园区领导走访时了解到相关情况，在现场拿方案，通过政银合作融资平台为企业放贷800万元，解了企业“燃眉之急”。截至去年底，南昌“企业大走访 问题大收集”专项行动走访问题办结率达99.9%。

项目审批时间长、手续繁琐是企业反映较多的堵点、难点问题。重大重点项目落地建设时间紧，在坚守红线、底线、安全线的前提下，南昌县探索推行容缺受理、承诺审查、模拟审批、监管前置、补齐出证等审批监管模式，助力大项目落地见效。

为解决企业的急难愁盼，南昌市推进改革，解决办理建筑许可“老大难”问题；开设“办不成事”窗口，专治企业遇到的各种“疑难杂症”；打破部门阻隔，建立沟通协调机制……

2021年初，南昌市提出目标，用3年左右时间，最大限度减少制度性交易成本、方便群众办事，把南昌市建设成为区域性营商环境新标杆。为此，当地成立优化营商环境工作领导小组，市委书记任组长，市委常委齐出动，任命开办企业、办理施工许可、获得用水用气等18个专项指标部负责人；梳理出124项任务清单，条分缕析，列出具体举措，把责任压实到专人，并给出办结时限。

提效能，转作风，靠前服务企业

“没想到开办企业这么快！”创业青年彭民峰在东湖区创办中林五旗智能科技有限公司，从报送材料到顺利办结，只花了不到两个小时。更让他感到暖心的是，连公章也免费刻制好送上了门。

从两个工作日压缩至半个工作日，再到3小时内，南昌市不断优化企业开办的全链条流程。一网通办、跨省通办、政银合作……线上“一网”实现全流程“不见面”开办，网办率达90%以上；线下“一窗”实现一站式开办“零跑腿”。

简环节、缩时间、减材料、压费用……提升服务企业日常生产经营效能，南昌市打通“信息孤岛”，搭建市县乡村四级政务服务“一张网”，供电、供水、燃气等服务“一键办”。目前，平台共上线网办事项1136项，全程网办事项608项，审批事项可网办率达91.7％。

去年9月，南昌市开展企业“大走访、大帮扶”活动，市县区领导班子成员去一线倾听声音、靠前服务，为企业解糟心事、揪心事，办暖心事、爽心事。截至今年1月，该活动走访问题办结率达98.9%。

作为危困企业生命周期的最后环节，依法破产能规范市场主体退出。江西洪都航空工业集团下属9家公司陷入经营困境，申请破产。去年2月，南昌市中院联合市场监管、税务等部门，出台企业破产处置政府法院联动统一协调机制。5个多月后，4000余名职工的合法权益得到充分保障，1亿多元资产得到处置。“通过政府法院联动，2021年结案30多件。”南昌市中院法官张宗华说。

优环境，夯基石，建章立制管长久

“意外之喜！”今年春节刚过，南昌海立电器有限公司就收到南昌经开区的50万元奖励，总经理郁冲兴奋不已。“这进一步提高了企业的积极性。”今年以来，南昌经开区对春节期间正常生产经营的企业，总计给予资金奖励325万元，用“真金白银”助力企业发展。

为保障惠企政策落地，南昌市设立惠企政策奖补资金专用账户，企业免审即享；还出台133条涉企资金兑现政策，2021年共兑现市级奖励资金9.8亿元。

去年以来，南昌市各部门出台优化营商环境相关制度、文件200多份，涵盖项目建设、投融资、用地用工等各方面。此外，在全市设置99家营商环境监测点企业，聘任99位营商环境监督员，持续收集企业对优化营商环境的意见建议。

栽好梧桐树，引来凤凰栖。2021年，全市新登记市场主体11万余户，同比增长11.77%；新增登记注册企业4.8万余户，同比增长19.07%；外资企业新增177户，同比增长51.28%；756个市级重大重点项目完成投资2441.56亿元。

2月7日，春节假期后第一个工作日，江西省召开深化发展和改革双“一号工程”推进大会。“优化营商环境，南昌要继续做实做细，当好省内标兵，更要进入高等级赛道。”南昌市委主要负责同志说。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 11 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)