林毅夫

数字经济关系国家发展大局。党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》提出“壮大实体经济，发展数字经济”。习近平总书记在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调：发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。那么数字经济的内涵包括哪些？其发展的前景如何？对中国经济具有怎样的意义？我们该如何发展好数字经济？

什么是数字经济

根据《“十四五”数字经济发展规划》，数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济总体上是一个涵义相对宽泛的概念，从不同的视角出发，内涵边界有所不同。

从发展路径来看，数字经济包括数字产业化和产业数字化两方面。通过数字产业化，关键技术和核心产业能够不断把消费、生产、服务过程中所创造的数据变成生产要素，从而提供新服务、新应用；通过产业数字化，推动传统企业、重点产业数字化转型，实现农业数字化和制造业智能化升级，以及生产性、生活性服务业网络化普及，从而持续利用数字技术改造并赋能三次产业。

从构成要素来看，数字经济包括数据和数字技术两个关键要素。数据自古有之，在互联网出现后，因为数码化而记录、积累成为可供计算机快速提取、分析的大数据。近几年来，大数据被广泛地运用于人类社会生产、生活和社会治理，成为并列于资本、劳动和自然资源的新要素。这一新要素的出现，对世界政治、经济、文化的影响很大，值得社会各界认真研究。数据要素具备低边际成本、无损耗、易复制等特点，是数字经济深化发展的引擎；数字技术具备迭代快、扩散快、渗透性强等特点，两者通过加快创新的供给和扩散，优化生产函数中的要素配置，提高生产过程中的技术效率，降低交易成本，从而提高产业竞争优势。

从新结构经济学的五大产业类别来看，数字产业属于换道超车型产业。新结构经济学根据一个产业和世界前沿的差距、是否符合比较优势以及新技术新产品研发周期的长短等，将实体经济体的产业分为五种类型：追赶型、领先型、转进型、换道超车型以及战略型。其中换道超车型产业的特征是：产品、技术研发周期特别短，通常6—18个月就有新一代技术投入应用，研发的关键投入是人力资本。数字产业符合这些条件，是典型的换道超车型产业。

数字经济的意义和前景

数字经济是中国经济在第四次工业革命中实现换道超车的宝贵机遇，对实现高质量发展和中华民族伟大复兴具有非常重要的战略意义。2020年，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）的7.8%，数字经济为经济发展提供了强大动力。加快产业数字化转型，可帮助我国数字经济的GDP占比赶超世界先进水平，以制造业为内核的实体经济也会实现提质增效发展。

上述五种类型产业与数字经济的结合应用都具有重要意义。比如，汽车业是一个标准的追赶型产业，但汽车与数字技术结合后带来的无人驾驶等新技术，以及汽车业向服务业延伸，都为中国汽车业的追赶带来机遇。又比如，对领先型的家电产业，则可以利用数字化提升价值链，继续保持领先地位。通过数字产业的发展壮大，提高数字经济对经济发展的直接带动效应；通过数字经济赋能五类产业，以数据和数字技术加速落后产业追赶，保持领先产业的优势，为新时代新征程我国实现高质量发展提供动能。

此外，在以大数据、人工智能、互联网应用为代表的新技术、新产业方面，中国不仅与发达国家站在同一起跑线上，而且在数据资源、人力资本和市场体量方面具备一定的比较优势。一是数据优势。大数据是新的生产要素，被称为“21世纪的石油”。中国有超过10亿网民，产生了海量数据资源。二是人才优势。中国是人力资源大国，创新型人才绝对数量高，在研发上有人才优势。三是市场优势。中国有最齐全的产业配套，不仅是数据大国、人口大国，也是市场大国、应用场景大国，这些优势结合起来为我国数字经济发展提供了广阔前景。

怎样发展好数字经济

一是充分发挥比较优势，用好国内国外两个市场。在全球产业分工背景下，要充分认识我国的优势条件，比如在软件、人工智能、应用场景等领域的优势要继续加强；没有比较优势的环节，要充分用好国际市场、国际资源。数字经济的技术更新换代快，企业要取得核心技术需要大量研发投入，中国拥有超大规模市场，失去中国市场意味着可能失去继续投入大量研发资金以保持技术领先的能力，所以具有这些核心技术的企业一般都非常重视中国市场。对于那些“买不来”的关键核心技术，需要集中力量加快研发。经济高质量发展要考虑成本和盈利，自己研发所有产品和技术不现实也不可能。同时，要对国际市场的产品和技术保持跟踪，了解世界发展，认识自身短板并努力赶超。

二是积极推动数实融合，拓宽发展空间。数字经济与实体经济融合发展能够加快传统产业升级，产生更大价值。我国不同产业的数实融合程度不同，消费服务业与数字经济的融合创新发展程度最高，一些大型互联网平台企业发展规模位居世界前列，原因在于：我国有较好的通信、互联网基础；大城市人口多且较为集中；有发达的交通基础设施；人工成本相对较低。而在附加值更高的生产服务业方面的数字化程度，我们同发达国家还有较大差距。整体而言，我国数字经济占GDP比重还有提升空间，我们要充分发挥比较优势，加快不同类型产业的数字化转型，提高经济发展的质量和效益，将发展机遇和增长潜力转化为实实在在的成果和效益。

三是数字经济作为新兴产业，其应用场景还有待继续探索创新。针对当前发展阶段，政府可以从支持中小企业、加强数据安全、避免垄断等方面进行政策支持或保障。比如，与大企业的高投入能力、高积极性相比，中小企业面临较高的技术投入成本以及数字化门槛，需要政府提供一定的政策支持和鼓励措施，助力相关平台公司开发适合中小企业的专业技术等，帮助它们实现数字化改造以提升竞争力。另一方面，数字技术与实体经济融合在服务业上进展较快，但在制造业上还有差距，需要针对不同产业特性采取相应措施。此外，数字经济建立在数据要素基础上，涉及海量个人信息，要注意合理使用及保护个人信息，避免企业利用数据形成垄断以阻碍创新。要根据数字经济本身的特性、不同的产业特性以及数字经济不同的发展阶段、数字技术与实体经济融合的特性不断调整政策，更好推进数字产业化和产业数字化，实现高质量发展和全面建成社会主义现代化强国的目标。

（作者为北京大学教授、新结构经济学研究院院长）

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 11 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)