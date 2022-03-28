本报北京3月27日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局日前发布《2021年中国国际收支报告》。报告显示，2021年，我国国际收支延续基本平衡格局，外汇储备稳定在3.2万亿美元左右。经常账户顺差3173亿美元，与GDP之比为1.8%，继续处于合理均衡区间。报告预计，今年经常账户维持合理顺差格局，跨境资本流动保持平稳有序发展态势。

在国际收支方面，报告显示，2021年，我国经常账户顺差3173亿美元，较2020年增长28%。其中，货物贸易顺差进一步增加，体现疫情下我国产业链、供应链等相对优势。非储备性质的金融账户顺差382亿美元，2020年为小幅逆差。其中，直接投资顺差处于高位，说明外资继续看好中国市场和经济良好发展潜力；证券投资双向交易活跃并延续顺差，体现出人民币资产对外资吸引力增强。

在人民币汇率方面，报告显示，2021年，人民币对美元汇率双向波动中总体稳定，人民币对一篮子货币表现稳健。在外汇市场交易方面，企业外汇套保率较2020年提高4.6个百分点至21.7%。业内人士分析，去年企业外汇套保率上升，体现企业更好适应人民币汇率双向波动，积极树立汇率风险中性理念。

报告表示，今年主要发达经济体货币政策继续调整，外部环境存在较多不稳定不确定因素，但我国经济运行将保持在合理区间，金融市场改革开放稳步推进，外汇市场成熟度不断提升，有助于我国国际收支保持基本平衡。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 11 版）

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