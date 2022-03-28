本报北京3月27日电 （记者欧阳洁）近期，银保监会严肃查处一批监管标准化数据质量领域违法违规案件，对21家全国性中资银行机构依法作出行政处罚决定，处罚金额合计8760万元。

据银保监会相关部门负责人介绍，近年来，银保监会高度重视监管数据的整体治理水平和质量控制机制，组织开展了对21家银行机构专项检查。对检查发现的漏报错报数据、部分数据交叉校核存在偏差等数据质量违规问题，银保监会依法严肃予以行政处罚。下一步，银保监会将继续加大对监管数据质量违法违规问题的查处力度，严肃市场纪律，提高违规成本，引导并督促银行机构切实发挥监管标准化数据在防范金融风险、提升内控水平等方面的作用。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 11 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)