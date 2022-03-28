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广州出台13条措施促进外贸供应链畅通

2022年03月28日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州3月27日电　（记者罗艾桦）记者从广州市人民政府新闻办公室获悉：面对当前外贸形势的不确定性和复杂性，特别是疫情防控带来的跨境供应链困境，广州市商务局近日牵头出台了《广州市促进外贸供应链畅通若干措施》，提出了13条直达企业需求的政策措施，多措并举保障外贸供应链畅通。

　　措施打通堵点，解决广大中小外贸企业与物流公司供需信息不对称问题，促进物流供需对接，实现通关、物流全链条信息互通共享，提升国际供应链的便捷度。破解难点，提升广州海陆空货运能力，完善仓储物流等基础设施建设，提升广州市国际物流枢纽能级。例如，进一步发挥白云机场、南沙港和广州东部公铁联运枢纽、广州国际港等枢纽口岸的集聚效应；支持航空公司加大全货机运力投放，加密航班航线，发展“客改货”航班业务；支持全球班轮公司在广州港新增外贸班轮航线；拓展广州至“一带一路”沿线国家铁路货运班列，优化班列监管通关模式，适度增加班列的频次。

　　优化综合服务，降低经营成本，提升企业的获得感和满意度。如以南沙港疏港铁路开通为契机，发展公铁、空铁、海铁、江海联运等多式联运；全力打造粤港澳大湾区航运“超级加油站”，提供便捷的保税加油服务，吸引更多国际航行船舶停靠广州；清理整治强制服务收费、哄抬价格、明码标价不规范等违法违规收费行为；制定更有效和更精准的防疫措施，确保对企业经营的影响最小化。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月28日 11 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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