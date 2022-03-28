河北将建五千家消费维权服务站
2022年03月28日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报石家庄3月27日电 （记者史自强）记者从河北省市场监管局获悉：河北省各地推进消费维权服务站规范化建设，今年全省将建立5000家服务站，实现消费维权更加便利化，让消费纠纷化解更加及时有效。
消费维权工作事关人民群众的切身利益，河北省将持续开展放心消费创建活动，积极培育“乡村放心消费”示范创建，以农村放心餐饮、放心商店、放心维修等为基础，深化创建内容；以放心农家乐、特色农产品销售为载体，推进乡村放心消费创建，助力乡村振兴战略的实施。
此外，河北将继续落实经营者首问责任制度，建立快速解决争议机制，降低消费者维权成本。支持鼓励大型商超、集贸市场、旅游景区等建立赔偿先付制度，根据商品属性和实际经营条件，承诺7日或更长时间的无理由退货，使无理由退货真正落到实处。
《 人民日报 》（ 2022年03月28日 12 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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