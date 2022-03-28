江西赣州加强国有投资项目管理
严禁实施“挖湖造景”等政绩工程
2022年03月28日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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本报南昌3月27日电 （记者朱磊）日前，江西省赣州市出台《关于加强国有投资项目投资控制的若干规定》，强调全市范围内一律禁止实施“挖湖造景”“移石造景”和“景观亮化”过度化等“政绩工程”“面子工程”，严禁超概算投资，严禁超标准设计，严禁超规模建设，并要求严格建设方式管理。
《规定》明确，国有投资项目不得盲目追求“高大上”，其中党政机关楼堂馆所、技术业务用房、公益性楼堂馆所等建设含新建、改建、扩建等项目及维修改造项目，应遵循朴素、实用、安全、节能、环保原则，减少使用造型多曲、弧、拱等和外立面多线条的复杂建筑结构形式，不得追求成为城市地标建筑，不得实施彩化亮化工程，严禁配套建设大型广场、公园等设施。
《 人民日报 》（ 2022年03月28日 12 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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