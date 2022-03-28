陈世涵

科普视频降低了公众获取和理解知识的门槛，拓展了知识生产和传播的边界，有助于营造全民科普的良好氛围

二氧化碳怎么变成淀粉？黑土地为何被称为“耕地中的大熊猫”？一元二次方程与规范场论究竟有何联系……这些有趣的问题都是中国科学院2022跨年科学演讲的内容，吸引了全网260万用户观看。得益于5G、大数据、人工智能等技术，信息时代的科普形式实现了从图文、漫画到视频的更新迭代，原本“高冷”的科学知识得以更生动地呈现给公众。

《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》提出：推进传统媒体与新媒体深度融合，实现科普内容多渠道全媒体传播。科普视频正是一项有益尝试。从内容来看，场景视觉化、表达趣味化、内容专业化，是科普视频不断“圈粉”的重要原因之一。吹气球演示宇宙膨胀、用铁锅模拟“中国天眼”工作机制、把液氮加入塑料瓶展示“第一宇宙速度”……专家学者借助社交平台积极科普，以日常生活器物为教具，拆解晦涩难懂的科学概念，既让高深科学知识“轻量化”，也让前沿科学热点“大众化”。科普视频降低了公众获取和理解知识的门槛，拓展了知识生产和传播的边界，有助于营造全民科普的良好氛围。

优质的科普视频，往往会根据受众对科学知识的不同需求，做细人群分类，做精视频内容，进而起到有的放矢、提升科普效能的积极作用。例如，国家卫生健康委以“提升健康素养，乐享银龄生活”为主题，组织制作了老年健康教育系列科普视频。又比如，作为无数人童年回忆的科普图书《十万个为什么》在出版60周年之际推出短视频版，让孩子们心里的科学种子，以更丰富的形式萌发生长。

科普视频受到欢迎，折射出公众对其背后人文情怀的青睐。70多岁的退休物理学教授吴於人在快手上化身“科学姥姥”、中科院院士汪品先成为B站上的“网红院士”……科普工作者几十年如一日的学术研究与知识普及，让人们看到科学家的坚持与科普工作者的执着；老一辈科技工作者研制“两弹一星”等重大科技突破的艰难摸索、现代工程师设计北斗卫星导航系统等超级工程时的曲折经历……科普视频讲述的故事，让科学家精神走进观众内心，引发触动。

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”科普视频的走红，让我们看到了分享知识所能产生的正向价值。提升全民科学素质，在科技日新月异的当下，科普视频大有可为。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 13 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)