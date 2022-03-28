聚变堆主机关键系统综合研究设施园区启用
2022年03月28日05:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报合肥3月27日电 （记者田先进）记者近日从中国科学院合肥物质科学研究院获悉：聚变堆主机关键系统综合研究设施园区在合肥正式交付启用。
聚变堆主机关键系统综合研究设施是合肥获批综合性国家科学中心后首个在此落户的国家重大科技基础设施项目，分为主体工程和园区工程。园区的顺利交付启用是其主体工程建设和运行的基础。
未来，聚变堆主机关键系统综合研究设施全面建成后，可为我国聚变堆核心部件研发和建设提供核心技术基础，为开展聚变堆条件下热与粒子排除关键问题研究、大规模低温和超导技术研究等提供研究平台和技术支撑。
《 人民日报 》（ 2022年03月28日 13 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 天舟二号货运飞船即将返回 目前已撤离空间站核心舱组合体
- 人民网北京3月27日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟二号货运飞船完成空间站组合体阶段全部既定任务，已于北京时间3月27日15时59分撤离空间站核心舱组合体。 天舟二号是中国空间站关键技术验证阶段发射的首艘货运飞船，于2021年5月29日在海南文昌发射场发射入轨，为空间站送去6.8吨物资补给。…
相关新闻
- 评论
- 关注