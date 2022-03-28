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聚变堆主机关键系统综合研究设施园区启用

2022年03月28日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥3月27日电　（记者田先进）记者近日从中国科学院合肥物质科学研究院获悉：聚变堆主机关键系统综合研究设施园区在合肥正式交付启用。

　　聚变堆主机关键系统综合研究设施是合肥获批综合性国家科学中心后首个在此落户的国家重大科技基础设施项目，分为主体工程和园区工程。园区的顺利交付启用是其主体工程建设和运行的基础。

　　未来，聚变堆主机关键系统综合研究设施全面建成后，可为我国聚变堆核心部件研发和建设提供核心技术基础，为开展聚变堆条件下热与粒子排除关键问题研究、大规模低温和超导技术研究等提供研究平台和技术支撑。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月28日 13 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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