本报记者 赵帅杰 郑智文 刘新吾

开栏的话

习近平总书记在山西汾西县僧念镇段村考察时说，建设现代化国家离不开农业农村现代化，要继续巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，让群众生活更上一层楼，在推进农业农村现代化中越走越有奔头。

在改善农村人居环境方面，各地有哪些经验和探索？如何完善基础设施，为村民提供更好的生活条件？如何提供更多样的公共服务，让村民的生活更丰富多彩？怎样培育新产业新业态，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接？本版今起推出“关注农业农村现代化”系列报道，敬请关注。

抓好厕所改造工作

建立长效管护机制

一天出门好几次，晨起和睡前更是不见人影……早些年，头一回来家里过年的杭州弟媳让侯晓婷有些不解。接连观察了几天，侯晓婷终于揭开谜底：原来弟媳次次上厕所都跑到镇上的公厕，来回需要折腾两三公里，很不方便。

家里有厕所，为什么要跑到镇上？原来，侯晓婷家住甘肃省武威市凉州区永昌镇石碑村，以前家家户户都用旱厕，卫生条件不好，“难怪弟媳不习惯”。

改变发生在2018年，凉州区启动农村改厕工作，免费提供全套清洁厕具。石碑村入选首批试点，侯晓婷家的厕所也迎来了大变化。

坐便式马桶套着浅灰色坐垫、抽取式厕纸安装在高约半米的墙面上、装有垃圾袋的纸篓伸手可及……走进侯晓婷家的厕所，统一铺贴的瓷砖整齐干净，吸顶灯明亮，窗台上摆放着各种洗漱用品，散发出淡淡幽香。“弟媳回来，上厕所再也不用往镇上跑了。”侯晓婷笑着说。

“政府补贴厕具费用，我们改厕只花了不到2000元。”侯晓婷掰着手指算了笔账。前年，她家陆续又装上热水器、花洒和浴霸，还新添置一台洗衣机，全都放在了厕所里。搁以前，侯晓婷一个月才到镇上洗一次澡，“现在想啥时候洗就啥时候洗，方便得很，厕所真正成了卫生间！”侯晓婷说。

既要转变群众观念，也要改变生活习惯。近年来，凉州区党员干部走村入户宣讲政策，组织企业打造样板户、建立厕具安装培训基地、现场演示使用方法，打出了一套改厕“组合拳”。此外，区政府为各镇配备清污专用车，引导各村组建立管理维护服务站，确保厕具坏了有人修，粪水肥料化利用就地还田，实现绿色生态循环。

截至目前，凉州区累计改造农村旱厕8.9万余座，占应改厕农户数的90%以上，总量位居甘肃省县（区）首位。“‘小厕所’关乎‘大民生’。接下来我们将一手抓农户厕所改造，一手建立长效管护机制，切实把好事办好、实事办实，助推农村人居环境迈上新台阶。”凉州区农业农村局局长陈彬德说。

集中整治村屯环境

优化设施配备队伍

走在吉林省长春市九台区土们岭街道马鞍山村，村民庭院前放置的一红一绿两个垃圾桶格外显眼。“这是我们村配置的分类垃圾桶，”村支书赵世龙介绍：“现在每两个家庭配置‘两桶’，每个月还要进行积分评比。”

赵世龙口中的积分评比，是近年来马鞍山村开展的“干净人家”“美丽庭院”评选活动。村委会每月对每家每户卫生保持状况进行考核，由村民互相打分，选出“干净人家”和“美丽庭院”，再通过“积分超市”奖励的形式进行表扬，村民们可以用积分兑换米面粮油等生活物资。

“我们自己的村子，环境还得靠我们自己来维护。”村民怀文海放下手中的扫帚，和记者聊了起来。村子里组建卫生服务队后，他便拿起扫帚，骑上村里配置的保洁车，为乡村清洁出一份力。

空气清新，道路干净宽敞，人居环境良好，这是记者对马鞍山村的第一印象。可是几年前，马鞍山村还不是如今这副模样。村民说，当时村里垃圾乱堆乱放，家禽粪便异味熏人。村边还有条小南河，河道被垃圾填满，淤积严重，臭味难闻。

据了解，马鞍山村以前发展经济主要靠开掘矿产。随着效益下滑，矿山关停，村里缺少合适的产业，村民便开始养家禽增加收入。后来，马鞍山村发挥自身优势，将发展乡村旅游定为脱贫方向。而发展乡村旅游，首先要做的便是改善乡村人居环境。

2018年起，村里组织各组负责人对村屯环境卫生进行集中整治。倒运田野、村头、道路沿线、村内空地等区域的垃圾，清理村内主要道路沿线临时性垃圾堆放点，清除村内河流、沟渠垃圾，组织清理农户房前屋后随意倾倒的垃圾……实行一系列举措后，村容村貌焕然一新。

“难的是观念的转变。”赵世龙说：“以前大家都觉得自己家里干净就行，把垃圾堆在村道上。直到完善基础设施、进行集中清理整治以后，大家才意识到原来咱们村这么美，还怎么好意思再乱丢垃圾？”

目前，马鞍山村内共有各类垃圾桶、垃圾箱336个，在各功能区垃圾堆放点设立垃圾箱，实现了对生产生活垃圾统管统运、专管专运，日常垃圾一日一清。同时，还组建了村卫生服务队，从事卫生打扫和清运工作。“下一步，我们将以村屯环境治理为重点，进一步加强村民垃圾分类意识。”赵世龙介绍：“计划制作一些直观的图示，指导大家对垃圾进行科学分类，让咱们村更洁净更美丽！”

设置专兼职保洁员

提升群众卫生意识

一水将绿绕，群山送青来。重庆市渝北区大盛镇天险洞村，小青瓦、石墙裙，道路干净整洁，显得分外美丽。

“唰唰唰……”扫地声划破乡村的宁静。抬眼望去，不远处，一名保洁员穿着荧光色背心，弯着身子不停挥动扫帚。保洁员的名字叫聂一琼，村里环境干干净净，她的功劳可不小。

近年来，渝北区全面整治农村人居环境，治理农村生活垃圾，鼓励各村配备保洁员，完善垃圾桶等设施，鼓励引导村民形成良好生活习惯。在专项财政资金保障下，村里给兼职保洁员发放工资。聂一琼每月能增收500元，干得更起劲。遇到有村民乱扔垃圾，她都会上前提醒。如果有村民不懂得垃圾怎么分类，她也会耐心细致地讲解。

起初，聂一琼工作时没少碰到“钉子”。有村民乱丢垃圾——“反正你是保洁员，有垃圾归你扫。”为转变村民的观念，当地政府组织宣传活动，反复讲解，发动志愿者到村里帮助打扫卫生，还组织村民到其他示范村现场观摩……渐渐地，大伙儿逐渐认同理解保洁员的工作，并以实际行动共同维护村里的卫生环境。道路上的垃圾越来越少，聂一琼的工作也变得比以前轻松了。

现在，天险洞村正在整修居民房子、修建公共厕所，打造一批民宿。只见白墙青瓦依山傍水，亭台廊腰缦回，白鹭翱翔湖畔，一幅山水画跃然眼前。

沿着公路往北走，便到了洛碛镇大天池村。村里因地制宜，聘请专职保洁员杨建庆和兼职保洁员，“专兼结合”共同维护卫生状况。专职保洁员每月收入2000多元，工资来自人居环境整治项目资金。

“我早上来上班，老杨就已经收工了，路上干干净净！”说起杨建庆，村支书左其政总是竖起大拇指。

据渝北区农委负责人介绍，渝北正在成片推进农村人居环境整治行动，持续推进农村生活垃圾污水治理、农村户厕改造、村容村貌整治提升等工程，累计改造农村户厕超4万户。全区卫生厕所普及率达93.5%，群众如厕环境持续改善。

去年，渝北区投入4.7亿元专项财政资金整治农村人居环境。下一步，渝北区还将积极引导社会资本支持，拓宽投资渠道。同时，探索建立人居环境整治运行管护服务队伍，确保农村厕所、生活污水垃圾治理设施设备管好用好，保障村庄保洁机制良好运行。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)