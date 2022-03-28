本报北京3月27日电 （记者史自强、方圆、沈靖然、刘雨瑞）近年来，我国深入打好碧水保卫战，江河湖泊面貌实现历史性改善。多地采取多种措施，加强河湖生态治理保护，复苏河湖生态环境。

记者从河北省水利厅获悉：河北省将对断流萎缩河湖进行修复。“十四五”时期，河北省将在重点保障白洋淀及当前8条重点河流常态化补水的基础上，进一步扩大补水范围，开展滹沱河、滏阳河、拒马河、永定河等22条河流和白洋淀、衡水湖、南大港3个湖泊湿地的常态化补水。实现正常来水条件下，重要河湖生态水量有效保障，部分重点河流全线过流，萎缩湖泊水面得到一定恢复。

日前，黑龙江省河湖长制办公室、省水利厅印发《2022年全省河湖管理工作要点》，聚焦强化河湖长制、加强河湖水域岸线空间管控、强化河道采砂规范化管理、推动智慧河湖建设等重点方面，共安排33项具体工作。在强化河湖长制方面，完善河湖长制组织体系，压实各级河湖长责任，提升河湖长制保障能力，强化流域统筹区域协同，强化部门联动协作；启动以市县为单元的幸福河湖创建工作等。

为提升河湖保护法治化、现代化水平，云南省河长制领导小组近日印发相关意见，在全省全面推行“河湖长+检察长”协作机制，实施范围以云南省境内六大水系、牛栏江、赤水河（云南段）、九大高原湖泊为重点，覆盖全省设立河湖长责任制的江河湖库。以加强水资源保护、河湖水域岸线管理保护等为主要任务，全面落实河湖长在河湖管理保护中的领导责任和检察长在服务保障河湖管理保护方面的法律监督责任，探索构建协调有序、监管严格、保护有力的河湖生态共建共治管理机制。

记者从青海省水利厅获悉：青海重要江河湖泊水功能区水质达标率达100%，35个地表水国家考核断面水质保持优良。据了解，青海建立省、市、县、乡、村五级河湖长组织体系，创新设立马背河湖长、摩托车巡护队等管护队伍。另外，青海还将河湖长制工作常态化纳入本省对市州经济社会发展考核指标体系。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 15 版）

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