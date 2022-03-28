本报海口3月27日电 （记者赵鹏、曹文轩）截至今年2月底，海南第一轮中央生态环保督察整改任务已全部完成；第二轮中央生态环保督察整改44个问题中31个已完成整改，到期应完成整改措施137项，已完成135项，按期完成率98.5%。

去年以来，海南省委、省政府加紧推进整改当地两轮中央生态环保督察暴露的问题，并公开约谈了整改滞后的10个市县政府负责人。同时，海南省环保督察办还创新重点项目整改监管方式，对相关项目开展远程监控，实时掌握整改动态。

为确保整改工作建立长效机制，海南从去年起陆续出台了《生态环境环保督察工作实施办法》《督察整改销号工作办法》等文件，夯实整改工作。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 15 版）

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