本报记者 范昊天

3月22日，湖北省十堰市丹江口市凉水河镇江口村，护水员罗天志一大早就和同事乘着电动小船，沿着丹江口水库岸线一路巡查。罗天志站在船头，时不时用手中的网兜打捞起水中的枯树枝等漂浮物。

罗天志今年50岁，曾经是一名渔民，在汉江有100多个养殖网箱。南水北调中线工程正式通水后，为保一库净水永续北送，他和十堰市其他3000多名渔民一道，按照政府统一部署，陆续拆除网箱、退捕上岸后，领取了补偿，并被村里聘为专职护水员。“上岸后，我种了20亩柑橘树，一年纯收入5万多元，加上担任护水员，每月工资还有1000元。”罗天志告诉记者。

十堰市位于湖北省西北部、汉江中上游，多年年均水资源总量达400亿立方米，是南水北调中线工程核心水源区。

“十堰始终把生态功能作为首要功能。”十堰市委书记胡亚波表示，近年来，为支持南水北调中线工程建设，十堰清理库区网箱18.2万只，3000多名渔民全部上岸；关闭规模化养殖场134家，关停转产高污染、高耗能企业560家。

2012年以来，十堰市自筹资金30多亿元，探索建立“截污、清污、减污、治污、控污、管污”综合治理体系，启动十堰市城区水资源配置工程、丹江口水库库滨带治理等项目，整治排污口590个，完成河道清淤138公里，建成城市污水管网1300余公里，黑臭水体全部清零。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 15 版）

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