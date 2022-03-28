本报记者 曲哲涵 李 纵 胡婧怡

浙江台州市域铁路S1线是采用PPP模式建设的项目，图为日前建设者正在该线温岭城南段安装接触网。

周学军摄（影像中国）

数据来源：财政部

核心阅读

稳增长重在稳投资。《政府工作报告》提出，“围绕国家重大战略部署和‘十四五’规划，适度超前开展基础设施投资”“要优化投资结构，破解投资难题，切实把投资关键作用发挥出来”。

今年以来，在稳增长稳投资政策作用下，各地区各部门积极推动重大项目开工建设，加强资金等要素保障，效果不断显现。数据显示，1至2月份，固定资产投资同比增长12.2%，比上年全年加快7.3个百分点。投资明显回升成为宏观经济的一大亮点。

扩总量、优结构，积极的财政政策有力稳投资

春风送暖。家住北京市通州区玉带河东街北小园小区的张恩慈老先生，最近常来社区小广场上晒太阳，和老伙计们聊天，老张坦言：“单元楼装了电梯，出门真方便！”

这得益于老旧小区改造项目。去年，北京市将558个小区列为一般公共预算资金支持的老旧小区改造新增项目。北小园小区不仅楼房装了电梯，小广场还添置了无障碍设施，小公园里也多了儿童游乐器材。“供暖结束后还要再加装4部电梯，大家都盼着呐！”张恩慈说。

“今年计划新开工300个小区。”北京市财政局相关负责人告诉记者，到2025年全市力争基本完成1.6亿平方米老旧小区改造任务，让更多居民过上舒心日子。

“当前，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳投资意义重大。”中国财政科学研究院研究员白景明表示，一是扩总量，通过需求扩张拉动供给增长，夯实经济大盘“稳”的基础。二是优结构，聚焦有效投资，推动经济高质量发展。三是“双调节”，推动乡村振兴、加快新型城镇化建设、促进城乡居民消费增长等方面的投资，兼具逆周期和跨周期调节作用。

“财政政策决策快、见效快，在稳投资中发挥出突出作用。”中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇表示。

专家介绍，财政投资方式主要有：列入一般公共预算的直接投资；PPP（政府和社会资本合作）、产业引导基金；专项债券投资。此外，作为稳投资的政策手段，还可以开展减税降费、财政贴息贷款、政府采购等，其中减税政策最直接、最具有普遍性。

今年，我国减税与退税并举，预计全年增值税留抵退税约1.5万亿元。日前召开的国务院常务会议明确，对所有行业的小微企业存量留抵税额6月底前一次性全额退还，增量留抵税额4月1日起按月全额退还。“这是稳投资的新招、实招，将充实企业现金流、促进企业再投资。”白景明说。

今年，全国一般公共预算支出安排26.71万亿元，比上年扩大2万亿元以上，可用财力明显增加。落实宏观政策要求，财政部门将优化支出结构，优先支持已纳入国家“十四五”规划纲要、重点专项规划等的重点项目，适度超前开展基础设施投资，加大对科技攻关、生态环保、基本民生、现代农业等领域及区域重大战略的支持力度。

此外，今年安排新增地方政府专项债券额度3.65万亿元，已提前下达新增专项债券额度1.46万亿元，今年1至2月已发行9719亿元，重点支持在建和能够尽快开工的项目，扩大有效投资。

“财政投资主要投向公共产品和准公共产品，优化整体投资环境、改善经济社会发展基本条件，带动产业链和供应链比较长，具有乘数效应强、边际效应强的特点。随着各项政策落实落地，财政稳投资的效果将逐渐显现、持续强化。”白景明说。

财政资金“四两拨千斤”，更好激发民间资本活力

崭新的厂房拔地而起，高大的配套公寓环绕其间，平坦宽阔的道路纵横交错……广西壮族自治区桂林市华为信息生态产业合作区内，一派欣欣向荣的景象。

“得益于地方政府专项债的支持，园区建设顺利开展，环境不断优化，吸引了深科技、领益智造等几十家企业前来落户，带动各类社会资本投资70多亿元。”桂林市临桂区区长、桂林经开区管委会主任何兵介绍，该项目2020年获得专项债券1亿元，2021年获得专项债券2亿元。

据了解，今年广西财政部门将继续安排专项债券用作符合条件领域的项目资本金，充分发挥财政资金拉动社会资本的乘数效应。

政府投资撬动社会投资作用日益凸显。目前，专项债资金可用于项目资本金的规模占各省份专项债规模的比例已提至25%，能进一步带动市场机构利用自有资金或信贷资金参与建设。今年以来，多个省份公布一季度地方债发行计划，专项债将继续发挥“四两拨千斤”的杠杆效应，更好稳定社会资本预期、带动有效投资。

据悉，今年前两个月，新入库PPP投资项目59个、投资额1324亿元。财政部政府和社会资本合作中心主任焦小平分析，项目管理更加规范，政府投融资渠道多元化，PPP市场发展趋于稳定、理性。从结构上看，新入库项目主要聚焦于“两新一重”、绿色发展、乡村振兴和民生改善方面，表明政府资本在引导社会资本强化有效投资、助推高质量发展方面的效能在提升。

提高财政资金使用效益，推动项目落地即见效

如何提高财政资金使用效益？

严格专项债项目“借、用、管、还”流程。

“今年一季度，省里将集中支持辽河干流防洪提升工程、城市老旧管网改造、市政轨道交通等领域投资。”辽宁省财政厅债务办市县债务管理部部长赵明英介绍，今年1月26日发行的17亿元专项债券资金，一个半月内使用进度已达54%，拉动社会资本150亿元以上，实现了项目落地即见效。

“债券发行后，必须用得好、管得住、还得上。”赵明英说，辽宁省已建立起全流程管理系统，新增债券从项目储备、建设、运营，到资金拨付、使用、清偿实现全生命周期管理，建立工作机制，进一步强化债券的规范高效安全使用。

白景明表示，提高财政投资效益，要注重绩效管理，盯住3个环节：一是把好项目入口关，做好事前绩效评估；二是加强事中绩效运行监控，确保项目性质不变，谨防重复建设；三是强化绩效评价，把评价结果运用到项目后续资金审批上。同时，开展穿透式管理，督促项目主体加快支出进度，“不能让资金趴在账上，要尽快用出去，转化为项目工程，带动社会投资。”他说。

杨志勇认为，应以“预算管理一体化”工作为契机，健全财政投资评价体制，用好财政资金直达机制，提高财政资金管理信息化水平，把各类财政资金的使用都置于“火眼金睛”监督之下。

强化相关领域、相关政策之间的协调配合。

推出基础设施领域不动产投资信托基金试点税收优惠政策，扩大海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策商品范围和政策适用主体，支持开展农村黑臭水体治理试点……今年以来，财政部门与相关部门密切合作，多措并举、多维发力稳投资。1至2月，基础设施投资同比增长8.1%，比上年加快7.7个百分点，社会民生领域补短板力度持续加大。

夯实在建项目、建成项目后续资金保障，稳定社会资本预期。

3月2日，在杭甬高速复线宁波段一期工程PPP项目滨海高架桥施工现场，历经3小时架设，又一片整孔预制箱梁在桥墩上精准“着陆”，指挥人员、施工人员击掌欢呼。作为国家高速公路网的组成部分，杭甬高速复线宁波段项目路线总长55.8公里，总投资额约188.97亿元，引入社会资本投资136.98亿元。

项目建设过程中，宁波市财政局严格按PPP合同约定和项目进度，全力做好建设期资本金等保障工作，提前下达中央车购税收入补助地方资金，减轻社会资本的融资压力。“合理的风险共担，就是给社会资本有力的支持。”宁波市财政局PPP中心主任徐一斐说。

提振全社会投资信心，政府信用是重要方面。“对于今年新增专项债的使用，财政部门明确表示优先用于在建项目，这是保持政策连续性、稳定性的需要。”白景明表示，“保证资金按时足额到位，给社会资本吃下‘定心丸’，就能更好发挥财政资金稳投资的‘定盘星’‘放大器’作用。”

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)