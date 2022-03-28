吴秋余

全面提升服务效率和水平，更好满足人民群众追求美好生活日益增长的金融需求，以更优的金融服务促进高质量发展

服务实体经济高质量发展、坚持金融为民的宗旨、倡导金融向善的理念、防范系统性金融风险……近日，人民银行等部门和浙江省政府发布《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》（以下简称《意见》），要求进一步深化金融供给侧结构性改革，推动建立与浙江共同富裕示范区建设相适应的金融体制机制。这份《意见》的出台，有助于推动浙江省探索建立金融促进共同富裕的有效路径，有助于通过金融创新助力高质量发展。

共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。党的十九届五中全会向着更远的目标谋划共同富裕，提出了“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的目标。这就要求金融创新始终把满足人民对美好生活的新期待作为出发点和落脚点，坚持以人民为中心的发展思想，在服务高质量发展中促进共同富裕。

金融是现代经济的核心，也是实体经济的血脉。推动实现共同富裕，金融大有可为。根据《意见》要求，浙江省将全面提升金融服务效率和水平，把更多资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足人民群众追求美好生活日益增长的金融需求。

高质量发展离不开金融的强有力支撑。当前，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力解决发展不平衡不充分问题，必须如《意见》所体现的主旨，优化金融资源配置，聚焦经济社会高质量发展的重点领域，不断提升金融服务实体经济能力，探索金融支持科技创新、绿色发展等方面的路径机制，加大对5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等基础设施领域的金融支持，为扎实推动共同富裕提供更为雄厚的物质基础。

金融为民，金融利民。推进高质量发展，金融服务要更加普惠，有效提升金融服务的覆盖率、可得性、满意度。在我国，中小企业主和个体工商户是创业致富的重要群体。要创新小微金融服务模式，提供更多市场化的金融服务，加大对个体工商户、家庭作坊、流动商贩、灵活就业人员、农村创业人群等市场主体的金融支持力度，优化对进城务工农民的金融服务，推动低收入群体增收。与此同时，积极探索面向新产业、新业态和灵活就业人员的保险保障，充分发挥保险“稳定器”作用。还要完善金融基础设施，着力服务特殊群体，通过线上线下等多种渠道，让金融服务更加安全便捷地走进千家万户、走到百姓身边，打通金融服务“最后一公里”。强化金融消费者权益保护，着力解决消费者反映的金融服务“痛点”“难点”，帮助老百姓守好“钱袋子”。

金融棋活，全盘皆活。适应经济社会发展的新要求，金融要主动担当、善于作为，加快自身结构调整和转型升级，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，以更优的金融服务促进高质量发展，努力为扎实推进共同富裕做出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)