人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

让金融活水畅流产业链供应链（财经故事·做好“六稳”“六保”工作） 

本报记者  葛孟超
2022年03月28日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“北京银行和三一集团共同推出的供应链业务帮了我们的大忙，不仅融资效率高、手续便捷，还降低了企业的融资成本。”湖南省衡阳市振洋汽车配件有限公司财务负责人万利华说，在供应链金融服务的支持下，公司提高了产能，营业收入实现了大幅增长。

　　保产业链供应链稳定，是畅通国民经济循环的重要举措。近年来，金融机构加快发展供应链金融，加大对核心企业上下游企业的支持力度，为维护产业链供应链稳定提供了有效的金融服务。

　　依托产业链为小微企业增信

　　“有了强大的产业链支撑，企业的发展才能‘根深叶茂’。”广东九联科技股份有限公司执行财务总监周洋说，公司产业链的上下游大多数是小微企业，融资能力较弱，“作为科创板上市企业，从创立到发展壮大，我们自身的融资能力不断增强，但如何帮助产业链上下游的小微企业获得资金支持、实现更好发展，是当前制造业核心企业共同面对的课题。”

　　供应链金融是指运用金融科技手段，整合资金流、产销信息流等信息，构建核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系。业内人士表示，依托产业链为小微企业增信，有助于缓解小微企业面临的融资难融资贵问题。

　　有关部门多措并举支持供应链金融发展，越来越多的小微企业从中尝到了甜头。“建设银行的供应链金融产品‘e信通’便捷、灵活，利率不高，很受小微企业的欢迎，目前九联科技产业链上有400多家企业获得了资金支持。”周洋说。截至今年2月底，建行广东省分行已累计为核心企业的6000多户供应链客户发放贷款超过1100亿元。

　　大数据助力精准服务

　　近年来，金融机构积极创新供应链金融产品和服务，助力高质量发展。中信银行与广东省财政厅政采智慧云平台实现系统直联，提供供应链全流程线上普惠贷款；农业银行全力打造线上供应链金融服务平台“农银智链”，助力建筑业小微企业解决融资难题。

　　专家表示，运用大数据、区块链、物联网等技术，汇集小微企业在产业链上的信用信息，有利于化解抵押和担保难题，为小微企业提供更精准的金融服务。

　　浙江越新印染有限公司主要从事布料印染业务，公司下游小微企业达3000余家，主要包括贸易商、纺织企业等。由于印染行业资金周转快、账期短，不少小微企业在日常经营中急需资金支持。近年来，基于越新印染数字化改造后的印染获客平台，浙商银行绍兴分行根据公司下游企业订单、供求、财务能力和支付能力等信息，搭建风控模型，创新信贷产品。目前首批15家小微企业共获得授信额度1850多万元。

　　供应链金融正逐渐成为金融机构精准服务小微企业的重要手段。“要稳步推进供应链金融规范发展，引导更多金融活水流向实体经济，疏通产业链供应链‘堵点’‘断点’，为维护我国产业链供应链稳定性和竞争力提供金融支撑。”招联金融首席研究员董希淼说。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月28日 18 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
天舟二号货运飞船即将返回 目前已撤离空间站核心舱组合体
　　人民网北京3月27日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟二号货运飞船完成空间站组合体阶段全部既定任务，已于北京时间3月27日15时59分撤离空间站核心舱组合体。 天舟二号是中国空间站关键技术验证阶段发射的首艘货运飞船，于2021年5月29日在海南文昌发射场发射入轨，为空间站送去6.8吨物资补给。…
南水北调蒋旭光：推进后续工程建设，构筑国家水网主骨架和大动脉
　　2022年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是党的二十大召开之年、“十四五”时期关键之年。奋进新征程，建功新时代。3月4日，人民网联合国资委新闻中心共同推出“对话新国企·共好新时代”融媒体访谈，邀请中央企业负责人聚焦中央企业改革发展新成就，共话中央企业服务国家战略新举措，擘画中央企业高质量发展新蓝图。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部