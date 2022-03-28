本报记者 葛孟超

“北京银行和三一集团共同推出的供应链业务帮了我们的大忙，不仅融资效率高、手续便捷，还降低了企业的融资成本。”湖南省衡阳市振洋汽车配件有限公司财务负责人万利华说，在供应链金融服务的支持下，公司提高了产能，营业收入实现了大幅增长。

保产业链供应链稳定，是畅通国民经济循环的重要举措。近年来，金融机构加快发展供应链金融，加大对核心企业上下游企业的支持力度，为维护产业链供应链稳定提供了有效的金融服务。

依托产业链为小微企业增信

“有了强大的产业链支撑，企业的发展才能‘根深叶茂’。”广东九联科技股份有限公司执行财务总监周洋说，公司产业链的上下游大多数是小微企业，融资能力较弱，“作为科创板上市企业，从创立到发展壮大，我们自身的融资能力不断增强，但如何帮助产业链上下游的小微企业获得资金支持、实现更好发展，是当前制造业核心企业共同面对的课题。”

供应链金融是指运用金融科技手段，整合资金流、产销信息流等信息，构建核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系。业内人士表示，依托产业链为小微企业增信，有助于缓解小微企业面临的融资难融资贵问题。

有关部门多措并举支持供应链金融发展，越来越多的小微企业从中尝到了甜头。“建设银行的供应链金融产品‘e信通’便捷、灵活，利率不高，很受小微企业的欢迎，目前九联科技产业链上有400多家企业获得了资金支持。”周洋说。截至今年2月底，建行广东省分行已累计为核心企业的6000多户供应链客户发放贷款超过1100亿元。

大数据助力精准服务

近年来，金融机构积极创新供应链金融产品和服务，助力高质量发展。中信银行与广东省财政厅政采智慧云平台实现系统直联，提供供应链全流程线上普惠贷款；农业银行全力打造线上供应链金融服务平台“农银智链”，助力建筑业小微企业解决融资难题。

专家表示，运用大数据、区块链、物联网等技术，汇集小微企业在产业链上的信用信息，有利于化解抵押和担保难题，为小微企业提供更精准的金融服务。

浙江越新印染有限公司主要从事布料印染业务，公司下游小微企业达3000余家，主要包括贸易商、纺织企业等。由于印染行业资金周转快、账期短，不少小微企业在日常经营中急需资金支持。近年来，基于越新印染数字化改造后的印染获客平台，浙商银行绍兴分行根据公司下游企业订单、供求、财务能力和支付能力等信息，搭建风控模型，创新信贷产品。目前首批15家小微企业共获得授信额度1850多万元。

供应链金融正逐渐成为金融机构精准服务小微企业的重要手段。“要稳步推进供应链金融规范发展，引导更多金融活水流向实体经济，疏通产业链供应链‘堵点’‘断点’，为维护我国产业链供应链稳定性和竞争力提供金融支撑。”招联金融首席研究员董希淼说。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)