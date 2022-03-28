人民网北京3月28日电 （记者王震）据上海证券交易所网站消息，上交所发布《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》（以下简称《通知》），就落实落细支持疫情防控、维护资本市场平稳运行等工作提出30条措施。

针对股票发行上市审核和发行承销，《通知》提出确保科创板审核业务正常推进。疫情防控期间，正常受理发行人通过本所科创板审核业务系统提交的发行上市、重大资产重组及其他相关申请；通过视频会议等方式，确保上市委审议会议按照既定程序正常推进。同时，加强线上沟通咨询保障，放宽申报等相关文件的签署要求，适当放宽审核问询回复时间。

针对上市公司信息披露业务，《通知》提出延长信息披露业务办理时段。疫情防控期间，上市公司事后公告披露时段延长至晚上23:00，上市公司可申请延期披露。同时，增加邮件、传真等公告提交方式，放宽信息披露文件的报送形式要求。

针对债券业务服务，《通知》提出对受疫情影响严重的企业，债券募集资金用于疫情防控相关领域或用于偿还到期公司债券的，建立发行服务绿色通道，即报即审、特事特办，切实做好疫情防控融资服务工作。同时，适当延长项目办理时限，放宽文件签章等报送要求。

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