人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上交所推出30条举措支持疫情防控 确保资本市场平稳运行

2022年03月28日09:47 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月28日电 （记者王震）据上海证券交易所网站消息，上交所发布《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》（以下简称《通知》），就落实落细支持疫情防控、维护资本市场平稳运行等工作提出30条措施。

针对股票发行上市审核和发行承销，《通知》提出确保科创板审核业务正常推进。疫情防控期间，正常受理发行人通过本所科创板审核业务系统提交的发行上市、重大资产重组及其他相关申请；通过视频会议等方式，确保上市委审议会议按照既定程序正常推进。同时，加强线上沟通咨询保障，放宽申报等相关文件的签署要求，适当放宽审核问询回复时间。

针对上市公司信息披露业务，《通知》提出延长信息披露业务办理时段。疫情防控期间，上市公司事后公告披露时段延长至晚上23:00，上市公司可申请延期披露。同时，增加邮件、传真等公告提交方式，放宽信息披露文件的报送形式要求。

针对债券业务服务，《通知》提出对受疫情影响严重的企业，债券募集资金用于疫情防控相关领域或用于偿还到期公司债券的，建立发行服务绿色通道，即报即审、特事特办，切实做好疫情防控融资服务工作。同时，适当延长项目办理时限，放宽文件签章等报送要求。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
上交所推出30条举措支持疫情防控 确保资本市场平稳运行
　　人民网北京3月28日电 （记者王震）据上海证券交易所网站消息，上交所发布《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》（以下简称《通知》），就落实落细支持疫情防控、维护资本市场平稳运行等工作提出30条措施。 针对股票发行上市审核和发行承销，《通知》提出确保科创板审核业务正常推进。…
@新型农业经营主体，请查收农业农村部多政策扶持大礼包
　　人民网北京3月28日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，为加快推动新型农业经营主体高质量发展，近日，农业农村部印发《关于实施新型农业经营主体提升行动的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》要求，力争到“十四五”期末，农民合作社规范管理和财务会计、家庭农场“一码通”管理和规范运营、新型农业经营主体指导服务体系等五项管理服务制度更加健全；新型农业经营主体融合发展、稳粮扩油、参与乡村建设、带头人素质和合作社办公司等五方面能力全面提升；新型农业经营主体辅导员队伍建设、服务中心创建、试点示范等三项指导服务机制全面建立。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部