人民网北京3月28日电 （王仁宏）今日，生态环境部通报了2022年2月和1—2月全国环境空气质量状况。根据通报，2月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为91.3%，同比上升4.5个百分点；PM2.5平均浓度为37微克/立方米，同比下降14.0%。

1—2月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为81.9%，同比上升1.5个百分点；PM2.5平均浓度为47微克/立方米，同比下降2.1%。

从重点区域看，2月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为85.7%，同比上升16.4个百分点。北京市2月优良天数比例为100%，同比上升35.7个百分点。长三角地区41个城市2月平均优良天数比例为93.7%，同比下降1.0个百分点。汾渭平原11个城市2月平均优良天数比例为66.9%，同比下降3.9个百分点。

此外，通报公布了168个重点城市前20位和后20位城市名单。2月，168个重点城市中，拉萨、海口和惠州市等20个城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；乌鲁木齐、咸阳和西安市等20个城市空气质量相对较差（从倒数第1名至倒数第20名），见附表1。

2022年2月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。来源：生态环境部

1—2月，168个重点城市中，拉萨、海口和厦门市等20个城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；乌鲁木齐、南阳和哈尔滨市等20个城市空气质量相对较差（从倒数第1名至倒数第20名）。

2022年1-2月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。来源：生态环境部

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