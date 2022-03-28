人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

京津冀及周边地区2月平均优良天数比例为85.7% 北京为100%

2022年03月28日17:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月28日电 （王仁宏）今日，生态环境部通报了2022年2月和1—2月全国环境空气质量状况。根据通报，2月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为91.3%，同比上升4.5个百分点；PM2.5平均浓度为37微克/立方米，同比下降14.0%。

1—2月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为81.9%，同比上升1.5个百分点；PM2.5平均浓度为47微克/立方米，同比下降2.1%。

从重点区域看，2月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为85.7%，同比上升16.4个百分点。北京市2月优良天数比例为100%，同比上升35.7个百分点。长三角地区41个城市2月平均优良天数比例为93.7%，同比下降1.0个百分点。汾渭平原11个城市2月平均优良天数比例为66.9%，同比下降3.9个百分点。

此外，通报公布了168个重点城市前20位和后20位城市名单。2月，168个重点城市中，拉萨、海口和惠州市等20个城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；乌鲁木齐、咸阳和西安市等20个城市空气质量相对较差（从倒数第1名至倒数第20名），见附表1。

2022年2月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。来源：生态环境部

1—2月，168个重点城市中，拉萨、海口和厦门市等20个城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；乌鲁木齐、南阳和哈尔滨市等20个城市空气质量相对较差（从倒数第1名至倒数第20名）。

2022年1-2月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。来源：生态环境部

(责编：王仁宏、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
京津冀及周边地区2月平均优良天数比例为85.7% 北京为100%
　　人民网北京3月28日电 （王仁宏）今日，生态环境部通报了2022年2月和1—2月全国环境空气质量状况。根据通报，2月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为91.3%，同比上升4.5个百分点；PM2.5平均浓度为37微克/立方米，同比下降14.0%。…
财政部北京监管局：加强地方政府债务限额合规性监管 防止超额发债
　　人民网北京3月28日电 （记者王震）28日，财政部北京监管局发文指出，推动完善债务预算管理监管、债务水平动态监测监管、债券项目穿透式监测监管，加快推进债务监管职能转型。 针对债务预算监管，财政部北京监管局提出，加强债务限额合规性监管，对北京市、区两级债务限额进行动态监控，防止地方政府债券发行超过本地区债务限额，同时加强地方政府财力监测与动态跟踪调研，为财政部、北京市合理分配债务限额提供重要支撑；加强债券发行合规性监管，强化债券发行事前事中监管力度；加强债券资金使用合规性监管，严格落实债券资金使用负面清单制度。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部