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明天起，3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除可填报

2022年03月28日17:55 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （记者车柯蒙）3月28日，《国务院关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知》（国发〔2022〕8号）正式发布。有3岁以下婴幼儿的纳税人，可以从今年1月1日起享受新的专项附加扣除。

记者从国家税务总局了解到，为了让纳税人尽快享受减税红利，税务部门已全面做好各项准备工作，专扣填报系统功能将于今天升级。3月29日起，符合条件的纳税人即可通过手机个人所得税APP填报3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除了，不方便自行填报的也可以将有关信息提交给任职单位代为填报。

3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除可以在单位每月发工资的时候享受，也可以在次年汇算时一并享受。今年前几个月没有享受到的扣除，可以在以后月份发工资时一次性补充扣除。比如，纳税人4月份将婴幼儿信息提供给任职单位，单位即可为纳税人一次性申报享受前4个月的专项附加扣除；若纳税人5月份将婴幼儿信息提供给任职单位，单位可为纳税人一次性申报享受前5个月的专项附加扣除。

为获得更好的填报体验，建议纳税人选择自己合适的时间准确填报，无需在近几日赶着填报。

需要提醒的是，3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除政策自2022年起实施，在2021年度汇算中不能填报。

(责编：刘佳、高雷)

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