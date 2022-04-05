本报记者 王俊岭

近日，国内多家保险机构陆续披露2021年年报。从各大保险机构披露的年报看，2021年，保险业总体经营稳中有进、改革创新不断深化、服务实体经济质效提升，经济“减震器”和社会“稳定器”的作用进一步彰显。

多家保险机构负责人表示，未来将继续坚守保险本源，围绕服务国家发展大局和守护人民美好生活，不断提升保险服务供给能力，以行业自身高质量发展助力中国经济高质量发展。

发挥风险保障职能

作为一种风险转移工具，保险的核心价值在于风险保障和管理。

中国人寿保险股份有限公司年报显示，2021年，公司总保费在2020年突破6000亿元的基础上再创新高，继续保持行业领先。该公司主动参与多层次社会保障体系建设，大病保险项目覆盖超3.5亿人，长期护理保险项目覆盖2300万人，城市定制型商业医疗保险项目覆盖超1000万人，专属商业养老保险试点工作有序推进。

“从宏观环境看，我国经济长期向好，社会大局稳定，金融改革开放全面提速，高质量发展成为人身险业实现新跨越的逻辑主线，保险供给将不断深化，中国仍将是全球最大的人身险增量市场之一。从公众需求看，人民保险意识深化，消费需求升级，对风险管理、财富管理、健康管理的需求将持续扩大，人身险业发展空间更加广阔。”中国人寿保险股份有限公司相关负责人表示。

新华人寿保险股份有限公司首席执行官李全介绍，2021年，新华保险发挥险企自身优势，已累计提供投资金额3800余亿元，风险保额超过1.3万亿元。

在服务健康中国方面，新华保险的政策性保险业务已经覆盖了8个省约942万人，累计服务24.68万人次，赔付支出1.79亿元。

支持实体经济发展

作为金融行业的重要组成部分，保险业支持实体经济有其独特的方式。

中华联合保险集团总裁高兴华表示，2021年，中华保险为13万家企业提供风险保障近4万亿元。其中，服务中小微企业5.7万家，提供风险保障超8000亿元。中华保险还全力支持国家科技创新战略，为半导体芯片制造、液晶面板制造、核电站关键设备制造等行业的2000多家科技企业提供了风险保障，为重大装备制造企业和新材料生产企业提供近230亿元风险保障。

“为了解决小微企业资金周转的难题，我们积极落实银保监会相关要求，大力发展替换保证金类的保险产品。比如，在建筑工程等领域为相关企业提供了涉及投标保证、履约保证、工资支付保证、工程质量等多种保险产品，覆盖近240个地市，为约10万企业客户释放了接近300亿元的保证金，切实减轻了企业经营负担。”高兴华说。

记者从中国出口信用保险公司了解到，2021年，中国信保对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）14个成员国出口贸易险承保金额高达645.3亿美元，占总承保金额的比重为9.8%。今年1—2月，累计承保已达132.2亿美元，同比增长23.6%，占总承保金额的比重为10.4%，同比提升了0.3个百分点。

中国信保有关负责人介绍，“作为专业的信用风险管理机构，中国信保围绕RCEP生效后企业可能面临的问题和需求，从跟踪调研RCEP政策和贸易环境变化、加大保单融资支持力度、推动传统企业转型升级、保障产业链供应链畅通等方面着手，为企业对接RCEP提供专业服务。”

服务国家发展大局

如何更好地服务国家发展大局，是保险业迈向高质量发展的必答题。

中国人民保险集团股份有限公司董事长罗熹在日前举办的新闻发布会上介绍，在服务乡村振兴方面，公司推出了涵盖90多个险种的“乡村保”综合解决方案，实现保费265亿元，同比增长12%；在服务智慧交通方面，积极推进新能源车保险，推广物联营运车风控模式，“警保联动”全年服务群众超过500万人次；在服务健康养老方面，在全国140多个城市落地“惠民保”业务，惠及群众超过5500万人……

“可以说，我们在服务国家战略中发掘了业务资源，为公司带来了实在的增量保费，去年集团保费增速在主要保险集团中名列前茅，很大程度上也得益于此。”罗熹说，中国人保将正确认识和把握稳中求进，承担起在服务国家大局、稳定宏观经济中的使命责任，以自身机制、平台、产品、服务的变革创新更加积极地推动高质量发展。

中国平安保险（集团）股份有限公司年报显示，2021年，中国平安积极响应碳达峰、碳中和目标，环境类可持续保险原保险保费收入445.69亿元。同时，中国平安还持续推进“三村工程”项目，截至2021年12月末，累计提供扶贫及产业振兴帮扶资金418.50亿元。

(责编：白宇、赵欣悦)