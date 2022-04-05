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五部门启动汽车安全沙盒监管试点

2022年04月05日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京电　（记者赵文君）市场监管总局、工业和信息化部、交通运输部、应急管理部、海关总署五部门近日联合发布《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》，共同启动汽车安全沙盒监管试点工作。

　　沙盒监管作为传统监管方式的有益补充，是一种针对技术创新的柔性监管制度。通告称，汽车安全沙盒监管是在后市场阶段针对车辆应用的前沿技术进行深度安全测试的机制，主要目的是引导企业查找问题、改进设计、降低风险。

　　根据通告，汽车安全沙盒监管坚守产品安全底线，采用目录清单制，在部分车型、部分地区试行开展，确保制度适度、安全、可控。沙盒监管的对象是在车辆中使用的环境感知、智能决策、协同控制等前沿技术，或实现各级别自动驾驶、远程升级等新功能新模式。沙盒监管涉及的车辆须通过《道路机动车辆生产企业及产品公告》等市场准入条件，取得强制性认证证书，经营性机动车应当符合营运安全相关标准。

　　通告提出，申请进入沙盒监管的前沿技术或新功能新模式，以现有的科学认知难以预见其潜在风险。申请进入沙盒监管的企业，包括相关汽车整车、零部件、互联网科技、数据服务、网络运营、软件与系统供应等，需要主动履行质量安全主体责任，和监管部门共同对未知风险进行研究和评估，且具备必要的测试和应急处置资源。

(责编：白宇、赵欣悦)

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