新华社南宁4月4日电（记者陈一帆）记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉，今年一季度中越班列累计开行98列，发运标箱2940个，分别同比增长27.3%、34.1%。

今年以来，广西铁路跨境运输业务发展迅速。一季度从中国开往越南的中越班列共计57列，同比增长128%，出口货物以机械设备、电子类产品为主，“中国造”越来越受东盟国家欢迎。一季度进口水果运输保持良好发展势头，截至4月1日，凭祥铁路口岸共进口水果11366吨。

据介绍，目前中越班列承运货物已涵盖中药材、水果、机械设备等200多种品类。为保证跨境班列顺利开行，南宁车务段提前对列车进行出境编组，减轻凭祥站列车编组压力，并提前与海关、外贸企业等联系，掌握出入境车流情况，保证列车高效通关。

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