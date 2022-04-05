一袋子蔬菜要价200元？太原一摊贩被立案调查
2022年04月05日08:27 | 来源：中国新闻网
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原标题：一袋子蔬菜要价200元？太原一摊贩被立案调查
4月4日，记者从太原市市场监管局获悉，靠估价向市民卖菜的摊贩已被立案调查。
“不称斤，估价，这个200块……”4月3日，有太原市民称，在小店区海茗薇综合市场买菜时遇到摊贩不称斤靠估价卖菜。市场监管部门第一时间对此事进行了调查，已对商家采取贴封条关停处理，并对其存在的违法行为进行立案调查。
针对当前疫情防控的严峻形势，太原市市场监管局将加强市场巡查检查力度，严肃查处借疫情防疫之机囤积居奇、捏造散布涨价信息、哄抬物价等价格违法行为。对情节恶劣的典型案件，将公开曝光。
太原市市场监管局发布提醒告诫全市各经营者，要严格遵守《中华人民共和国价格法》《关于商品和服务实行明码标价的规定》《禁止价格欺诈行为的规定》等价格法律法规，加强价格自律，做到依法经营、诚信经营。(记者 杨杰英)
(责编：赵竹青、陈键)
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