原标题：不误农时 播种希望 我国大中型灌区进入春灌高峰期

清明是春季的第五个节气。农谚说“清明前后，种瓜点豆”，清明一到，气温升高，是种植庄稼的好时节，对于农民来说是一个重要的日子。

当前，春管春播正由南向北大面积展开。在华北、江南、华南，农民已开始繁忙的田间劳作；东北、西北此时也是农资销售和农机整修等农时旺季。各地正统筹抓好新冠肺炎疫情防控和春耕生产，采取差异化防控措施，确保不误农时开展农事活动，努力为全年粮食丰收奠定基础。

我国大中型灌区进入春灌高峰期

眼下，全国春灌进入高峰期。水利部数据显示，截至目前，已有2040处大中型灌区开始春灌，累计灌溉面积6170万亩，供水超过79亿立方米，南方水稻区、北方冬麦区春灌秩序良好。据了解，今年全国大中型灌区计划实施春灌面积2.4亿亩，计划供水量370多亿立方米。

为保障春耕生产用水需求，水利部印发《关于加强农业用水管理做好2022年春灌保春耕生产工作的通知》，要求各级水利部门站在保障国家粮食安全的战略高度，把春灌用水管理作为当前农村水利工作一项重要任务，确保今年春季农业生产用水需求。

畅通备春耕绿色通道 保障农资供应

眼下吉林省正值备春耕时节，为了最大限度减少疫情对春耕生产的影响，吉林市进一步畅通备春耕农资运输绿色通道，保障备春耕物资到位。

目前吉林市各主要县区的农资经营门店采取“网上订购、送货上门、点对点运输”的形式，开展农资购销配送业务。当地农资经销商线上联络货源、储备农资，再将农资送到村屯卡口，交付给农户，保证农户备春耕农资采买不受影响。

吉林市永吉县某农资经销店负责人 孙长柱：基本上我来这些货都是订出去的，销售还算可以，基本上都能保证老百姓春耕。（总台记者 苑竞玮 姜智 赵丹阳 永吉台）

开辟绿色通道 助滞留农民返乡春耕

针对一些因疫情防控滞留在城市里的农民，吉林市开辟绿色通道，保障农民顺利返乡务农。

4月3日，在吉林市蛟河市拉法村，村民闫永升正在为自家的15亩水田和20亩旱田，准备种子和化肥等农资。闫永生冬天住在蛟河市城区自家的楼房里，开春后再返乡耕地。但今年由于疫情封控影响，闫永升一度为如何返乡发愁。

吉林省蛟河市拉法村村民 闫永升：正值备耕关键时期，我非常着急回村备耕，政府部门重视备春耕，为像我这样的村民开辟绿色通道，为我们发放了通行证，让我们回去种地。

据当地农业农村部门统计，像闫永生一样情况的农民，在蛟河市共有4532人，当地按照“农户申请、村社核实、乡镇街备案”的审核程序，目前有超过50%的农民已经顺利返乡。此外，蛟河市还为运送农资车辆开通了绿色通道。根据吉林省农业农村厅发布的数据，截至4月3日，吉林省备春耕种子到户到位率91.17%，化肥到户到位率73.99%。（总台记者 孙建德 蛟河台）

(责编：赵竹青、陈键)