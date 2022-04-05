原标题：“五化”标准体系引领乡村振兴齐鲁样板高质量发展

日前，全国首个乡村振兴“五化”标准体系在山东济南发布，来自山东省、市相关政府部门、有关高校、研究院所、行业协会和涉农企业的代表等出席活动。

据悉，乡村振兴“五化”标准体系由山东土地集团联合山东省乡村振兴研究会发起制定，委托山东大学等单位开展专业拓展，涵盖产业振兴三产融合化、人才振兴专业职业化、文化振兴创新创造化、生态振兴绿水青山化和组织振兴战斗堡垒化，旨在为乡村振兴齐鲁样板实践提供系统化的企业标准，为全省乃至全国乡村振兴战略实施作出重要探索。

山东社会科学院党委书记、山东省乡村振兴研究会会长郝宪印表示，山东省乡村振兴研究会是由山东社会科学院联合山东土地集团等10余家单位成立的跨行业、跨学科、跨领域的研究机构，致力于打造集学术交流、决策咨询、成果运用于一体的国内知名研究平台。此次“乡村振兴‘五化’标准体系发布会”也是研究会服务会员的重要内容。乡村振兴“五化”标准体系是山东土地集团打造乡村振兴齐鲁样板实践的经验总结和理论的科学升华，对于打造一个什么样的齐鲁样板和怎样打造齐鲁样板这一时代之问，山东土地集团主动肩负起历史使命，创造性给出了清晰有力的系统回答。

据山东大学党委常委、常务副校长王琪珑介绍，当前，山东土地集团致力于打造“乡村振兴齐鲁样板的山东土地方案”，力求推出系统化的标准解决方案，为打造乡村振兴齐鲁样板提供高质量的企业标准引领。正是在这样的契机下，山东大学王广振教授团队接受委托，充分调研，精心谋划，对乡村振兴“五化”标准体系开展专业拓展，并根据山东土地集团实践案例做出定量分析与工作规范。期待乡村振兴“五化”标准体系成为全省乃至全国乡村振兴战略实施提供标准指南。

山东土地集团党委书记、董事长展宝卫在致辞中表示，作为省管功能型国有资本投资运营平台，山东土地集团牢牢扛起打造乡村振兴齐鲁样板的旗帜，经过三年的实践探索和理论创新，初步解决了乡村振兴内在逻辑、样板模式、实施路径、保障措施、标准体系、最终目的等六个方面问题。特别是乡村振兴“五化”标准体系的发布，是集团打造乡村振兴齐鲁样板最大的亮点。下一步，将按照“领导意志、专家智慧、群众意愿”三大要素，来进一步丰富完善标准体系，进而由企业标准，上升到地方标准，上升到行业标准，乃至上升到国家标准。以实际行动，展现国有企业服务国家战略的责任担当。

山东省人大农业与农村委员会副主任委员、山东农业大学博士生导师周林代表评审组发布评审意见，指出乡村振兴“五化”标准体系是山东土地集团与山东大学强强联合、专业与产业深度对接形成的原创性成果，是开创乡村振兴齐鲁样板“有标引领、有标可循、有标可保、有标支撑”新局面的关键举措，为打造乡村振兴齐鲁样板提供高质量的企业标准引领，为乡村振兴提供了可操作的、规范的、可量化的标尺。

会上，山东省乡村振兴研究会宣布启动“山东土地杯”乡村振兴十大齐鲁样板项目、十大贡献人物等第一期榜样征集活动。山东土地集团与山东大学签订战略合作协议，双方将围绕乡村振兴展开深入合作，打造产学研合作新典范。（记者 赵秋丽 李志臣 通讯员 张硕）

(责编：赵竹青、陈键)