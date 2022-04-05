美国禽流感持续恶化 专家称可能导致供应链危机
2022年04月05日08:35 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：美国禽流感持续恶化 专家称可能导致供应链危机
美国禽流感疫情正在持续恶化，目前这场危机已经蔓延至全美23个州，导致超过2700万只禽鸟被宰杀。
作为此次禽流感疫情最严重的地区之一，艾奥瓦州截至目前已发现12例确诊病例，其中10例来自商业养殖场，导致近1800万只禽鸟被安乐死。而随着禽流感进一步蔓延，该州农业部当地时间4月3日表示，将继续宰杀5.2万只禽类以遏制疫情传播。
与此同时，随着春季鸟类迁徙，不少专家认为美国禽流感将持续加剧。俄亥俄州农业部的兽医丹尼斯·萨默斯表示，当野鸟飞越美国各州时，它们可能携带病毒并通过排泄物传播。
此外，禽流感大暴发导致鸡蛋价格飞涨。据美媒报道，目前鸡蛋的平均价格为每打2.88美元，相较于2月发现第一例禽流感确诊病例时增加了52%，这是自2020年3月以来的最高水平。
萨默斯表示，如果政府不能有效地控制禽流感在商业农场中传播，将很有可能对养殖者和供应链造成毁灭性打击。(央视记者 许弢 许骁)
(责编：赵竹青、陈键)
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