原标题：美国禽流感持续恶化 专家称可能导致供应链危机

美国禽流感疫情正在持续恶化，目前这场危机已经蔓延至全美23个州，导致超过2700万只禽鸟被宰杀。

作为此次禽流感疫情最严重的地区之一，艾奥瓦州截至目前已发现12例确诊病例，其中10例来自商业养殖场，导致近1800万只禽鸟被安乐死。而随着禽流感进一步蔓延，该州农业部当地时间4月3日表示，将继续宰杀5.2万只禽类以遏制疫情传播。

与此同时，随着春季鸟类迁徙，不少专家认为美国禽流感将持续加剧。俄亥俄州农业部的兽医丹尼斯·萨默斯表示，当野鸟飞越美国各州时，它们可能携带病毒并通过排泄物传播。

此外，禽流感大暴发导致鸡蛋价格飞涨。据美媒报道，目前鸡蛋的平均价格为每打2.88美元，相较于2月发现第一例禽流感确诊病例时增加了52%，这是自2020年3月以来的最高水平。

萨默斯表示，如果政府不能有效地控制禽流感在商业农场中传播，将很有可能对养殖者和供应链造成毁灭性打击。(央视记者 许弢 许骁)

(责编：赵竹青、陈键)