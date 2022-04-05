原标题：从面对面到屏对屏——各地稳就业举措亮点纷呈

稳就业就是保民生，中央经济工作会议指出，要在推动高质量发展中强化就业优先导向，今年的《政府工作报告》强调，要落实落细稳就业举措。眼下，正值“金三银四”招聘季，各地围绕重点行业、聚焦重点群体，不断推出促就业新举措。减负稳岗、创业服务暖招频出，网络招聘、直播带岗亮点纷呈。

湖南：“春风”送岗暖民心

“春风行动”是湖南人社部门为推进农村劳动力转移就业开展的专项服务活动，至今已举办19届。“暖心”“有温度”是今年湖南“春风行动”的关键词，各地通过推进稳岗留工、返岗就业、特色招聘等行动，为脱贫劳动力、返乡返岗农民工、就业困难人员等群体提供多频次、全方位的就业服务。

每月“逢五逢十”，家住湖南长沙宁乡凤形社区的王拥政就到宁乡市人力资源市场开始一天的保洁工作。“既能顾孩子上学和老人生活，也能有份收入，心里很踏实。”对失业下岗加之年龄较大的王拥政来说，能拥有这份工作让他很满意。原来，这是街道社会事务办了解到他的情况后，联系宁乡市人社局就业服务中心提供的保洁员公益性岗位。“‘春风行动’圆了我的就业梦，很暖心。”王拥政说。

长沙市在“春风行动”中组织了21支招工小分队、82家企业代表赴省内39县开展了85场招聘会，带动企业招聘逾3万人。该市望城区推出“就业指导员”工作制度，组建了一支由就业专干、人力资源专业人员、后备力量三部分组成的300余人队伍提供优质专业的就业服务。宁乡市针对弱劳力、半劳力人群，在村容村貌提升、基础设施管护等领域加大公益性岗位供给，促进就地就近就业；邵阳市与浙江省海盐县、福建省晋江市签订劳务协作协议；永州市赴广东省深圳市、惠州市和广西壮族自治区开展点对点劳务对接活动……自1月20日启动以来，2022年“春风行动”在湖南举办线上线下招聘会1600余场，累计发布岗位信息189万余条，发送返岗复工专车专列628趟。

山东：“云上”揽才破难题

今年以来，山东各地利用线上+线下模式全天候开展就业创业服务，推动就业服务信息进社区、进楼宇，提供多形式就业服务。同时，根据疫情防控需要，在村、社区紧急开发卫生防疫公益性岗位2.16万个，实现疫情防控和困难人员就业双促进。

龙口市人社部门开展了以“摸实情、送政策、优服务、促发展”为主题的“人社干部联百企”活动。自3月初开始建立《企业用工引才需求台账》《用工保障服务台账》，累计在网上发布岗位信息3240条。

面对疫情多点散发对就业的冲击影响，求职招聘正从“面对面”转变为“屏对屏”。3月31日，在山东烟台市福山区人社局、区就业人才中心举办的“就在福山 职等你来”直播招聘会上，福山区人社局市场服务科副科长邢美腾化身“直播带岗”主播：“今天10家重点用工企业在我们的直播间，提供上百个岗位，大家一定要抓住机会。”据悉，福山区已累计举办9场云上招聘活动，共吸引400多家区内外企业参会，累计提供岗位2200余个，在线浏览人数超过2万人。

眼下，正值高校毕业生春季求职高峰期，疫情打乱了一些企业的校园招聘计划。为抢抓引才黄金期，淄博市人社局开通云端引才系统，直通各高校院系。在3月25日的网络直播中，观看人数5213人，达成初步就业意向219人次。淄博则正医药人力资源部部长郑媛说：“直播还未结束就收到很多学生的求职意向，这种招聘方式，能方便企业又快又好地招到急需的人才。”

甘肃：直播带岗显成效

微信公众号、抖音、快手号发布招聘信息、人社干部化身“网络主播”进行“直播带岗”“直播宣策”，推送就业岗位，解读就业帮扶政策……3月份以来，面对系列线下招聘活动因疫情延期、取消的实际，甘肃省人社厅立足省情，创新就业服务模式，建立省、市、县三级联动机制，发挥网络传播优势，开展线上招聘、“直播带岗”等形式多样的招聘活动。

“今天给大家带来了各种岗位，有国央企、私企、管理岗、技术岗、普通岗……”4月1日，在红海直聘直播间，甘肃红海人力资源有限公司庆阳分公司主播刘丹正在进行“庆阳市2022年春季退役军人暨现役军人家属就业线上招聘”。刘丹的“直播带岗”除了持续进行的专场直播，还有之前的“大中城市联合高校大型招聘会”、配合“春风行动”的直播带岗活动等，还将开展进校园线上招聘会和进乡村劳务合作社线上招聘会，以及工业园区线上招聘会等专场。

甘肃职等你人力资源有限公司总经理曹孙请说，当地人社局为公司在就业窗口提供了直播点，增加了招聘的可信度，“现在的招工信息通过快手、抖音、微信朋友圈的推广效果很好”。

截至目前，甘肃全省开展大中城市联合招聘高校毕业生等“直播带岗”招聘活动84场，参与用人单位2000余家，提供就业岗位9万多个，吸引80多万人在线观看，达成意向性就业协议1.03万份。

本报记者 刘 麟 谢 瑶 王金虎 赵 梅

(责编：赵竹青、陈键)