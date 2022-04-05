原标题：推动绿色低碳转型 中国加快构建现代能源体系

近日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》明确，到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，非化石能源消费比重提高到20%左右。展望2035年，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。

转变能源发展方式

相比“十二五”和“十三五”，“十四五”能源规划更强调“现代能源体系”。在国家能源局有关负责人看来，经过数十年发展，我国能源生产和利用方式发生重大变革，已进入新发展阶段。“清洁低碳安全高效”8个字，是现代能源体系的核心内涵。

“能源是经济社会发展的重要物质基础和动力。随着经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，能源也进入了转变发展方式、调整能源结构、转换增长动力的高质量发展阶段。”电力规划设计总院党委书记、院长杜忠明表示。

推动构建现代能源体系将重点从三方面发力。在增强能源供应链安全性和稳定性方面，《规划》提出，“十四五”时期将从战略安全、运行安全、应急安全等多个维度，加强能源综合保障能力建设。到2025年，综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，更好满足经济社会发展和人民日益增长的美好生活用能需求。

推动能源生产消费方式绿色低碳变革。《规划》明确，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，能源绿色低碳发展是关键，重点是做好增加清洁能源供应能力的“加法”和减少能源产业链碳排放的“减法”，推动形成绿色低碳的能源消费模式。到2025年，将非化石能源消费比重提高到20%左右。

构建现代能源体系，离不开现代化的能源产业链。记者了解到，“十四五”时期，我国将进一步发挥好科技创新引领和战略支撑作用，增强能源科技创新能力，加快能源产业数字化和智能化升级，推动能源系统效率大幅提高，全面提升能源产业基础高级化和产业链现代化水平。

保障能源安全稳定

“十三五”时期，我国能源供需相对宽松，但依然出现了电力、煤炭、天然气等供应阶段性偏紧的情况。“十四五”时期，随着新型工业化和城镇化深入推进，扩大内需战略深入实施，能源消费仍将刚性增长，能源保供的压力持续存在。

国家能源局党组书记、局长章建华认为，确保能源安全和保障供应是能源行业的首要任务。经济社会发展形势越好，对能源的需求越旺盛，保供的责任压力就越大，能源的饭碗必须端在自己手里。

强大的能源供给能力是能源安全的基础保障。国家能源局有关负责人表示，一方面要做好增量，把风、光、水、核等清洁能源供应体系建设好，持续扩大清洁能源供给；另一方面，要稳住存量，发挥好煤炭、煤电在推动能源绿色低碳发展中的支撑作用，有序释放先进煤炭产能，根据发展需要合理建设支撑性、调节性的先进煤电，着力提升国内油气生产水平。

同时，还将加快完善能源产供储销体系，加强电力和油气跨省跨区输送通道建设。重点推进地下储气库、LNG接收站等储气设施建设，提升能源供应能力弹性。加强能源应急安全保障能力，建立健全煤炭、油气、电力供需预警机制，提高快速响应和能源供应快速恢复能力。

电力系统是最复杂的人造动态系统，如何保持电网稳定运行，是重大课题。“近年来，随着直流输电和新能源的快速发展，我国电网已成为含大量电力电子设备、跨大区交直流混联的现代电力系统，其规模和复杂程度前所未有，系统特性发生深刻变化。”国家电力调度控制中心系统处处长贺静波说。

对于电力应急安全保障，《规划》提出，要不断完善有序用电方案和应急预案体系，提高电网互济支撑水平，提升电力应急供应和事故恢复能力。

加快绿色低碳转型

能源领域是实现碳达峰、碳中和的主战场。在我国对外宣示的碳达峰、碳中和4个主要指标中，能源直接相关的就有3个，分别是：2030年单位GDP碳排放强度较2005年下降65%以上、非化石能源消费比重达到25%左右，以及风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。因此，实现“双碳”目标必须做好能源绿色低碳发展这篇大文章。

“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，《规划》主要从三个方面入手，推进能源领域碳减排工作。

一是加快能源结构绿色低碳转型。聚焦2025年非化石能源消费比重达到20%的目标，“十四五”时期重点加快发展风电、太阳能发电，积极安全有序发展核电，因地制宜开发水电和其他可再生能源，增强清洁能源供给能力。推动构建新型电力系统，促进新能源占比逐渐提高。

中国电力企业联合会党委书记杨昆认为，构建新型电力系统，要扎实开展新型电力系统结构、运行形态、源网荷储协调等相关理论和方法的研究，推动核心技术研发和攻关，制定出台新型电力系统相关标准。加强跨省、跨区输电通道建设，打造大范围资源优化配置平台，持续优化完善区域电网主网架。推动建设适应分布式、微网发展的智能配电网。

二是大力推进能源产业链碳减排。在能源开发生产、加工储运等各环节，提升能源资源利用水平，降低碳排放水平，同时要注重因地制宜，推动能源产业和生态治理协同发展。

三是支撑、服务、推动重点行业转变用能方式。能源领域碳减排的关键是用能模式的低碳转型，“十四五”时期将重点关注工业、交通、建筑等行业领域，以更大力度强化节能降碳，严格合理控制煤炭消费增长，推动提升终端用能低碳化电气化水平。

“构建现代能源体系，实现碳达峰、碳中和目标，要坚定不移贯彻新发展理念，坚持系统观念，处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系。要强化风险防控，确保安全降碳。”中国电力企业联合会党委委员王志轩说。

(责编：赵竹青、陈键)