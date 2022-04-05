原标题：浙江湖州投运未来乡村绿电服务中心

3月30日，浙江湖州在安吉投运未来乡村绿电服务中心，该中心集保供电指挥、抢修服务、智能巡检为一体，数智结合、响应高效的供电服务网络推动了“绿色共富”乡村电气化示范县的建设成果。

安吉县余村村72岁老人辛解放家中突然断电，他前往家门口的未来乡村绿电服务中心，通过智能办电机器人“亮亮”，连线余山供电所的值班党员进行报修。没过多久，抢修人员带着设备就来了。一番细致检修，解决了漏电保护器无法合闸问题，家里一切用电恢复正常，整个过程用时共计25分钟。

“这个服务中心‘靠谱’，以后遇到用电的麻烦不用着急了。”辛解放说。

今年，国网湖州供电公司发布《安吉“绿色共富”乡村电气化示范县建设方案》，围绕绿色用能低碳发展、共同富裕均衡服务、新时代乡村数智电网三个示范样板，在安吉县建设国内首个“绿色共富”乡村电气化示范县。

聚焦“同质、同时”的供电均衡服务，未来乡村绿电服务中心打造了可视化保电指挥中心，同时开发主配一体化保电指挥平台，为重要活动、会议提供坚强的供电服务保障。中心内还建起了抢修服务指挥中心，实时掌握抢修值班人员、车辆、备品备件情况，应用移动终端、智能头盔、手持智能工器具摄像头等，实现故障抢修远程诊断，让城乡供电服务“一样快、一样好”。此外，智能巡检基地通过规模化部署前端感知设备，建立以无人机为主、多种在线监测设备为辅、多源感知数据融合的立体巡检模式，“科技+电力”模式推进乡村迈向“智能时代”。

在未来乡村绿电服务中心，一套集合了屋顶光伏、智能开关站、地源热泵、移动储能站、汽车充电桩、风光储智慧路灯等多种绿电要素的“碳魔方”让村民们新奇不已。这套能源控制系统实现源网荷储充各要素协同运行，形成用能设备状态全面感知与智能优化控制，实现整体建筑“零碳”运行，助力乡村绿色发展，推动乡村绿色生产，服务乡村绿色生活。

“未来乡村绿电服务中心作为‘绿色共富’乡村电气化示范县建设的一个重要落点，把电力与未来乡村‘人本化、生态化、数字化’三个发展方向充分融合，助力安吉乡村实现从中国美丽乡村到零碳电气化乡村的转变。”国网湖州供电公司相关负责人表示。（记者 马爱平 通讯员 杨晨 李勤超 袁丰悦）

(责编：赵竹青、陈键)