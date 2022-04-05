原标题：多年矛盾得解 德国将加速发展风力发电

多年来，德国联邦经济部和联邦环境部一直在发展风力发电与自然物种保护的协调方面存在较大矛盾，因为扩大风电需要更多土地，而物种保护是导致风力发电机建设不被批准的主要原因。

当地时间4月4日，德国联邦经济部和联邦环境部终于达成协议，确定未来德国将通过“自然保护相适应”的方式大力发展风力发电。

按照德国联邦环境部长莱姆克的说法，阻挡的因素已经消除，经济部和环境部就自然保护型风力发电的关键点达成了一致。联邦副总理兼经济部长哈贝克也表示，生物多样性保护和风力发电以后将是“盟友”关系而不是对手。

根据协议，德国将首次制定全国统一的风力发电机测试和批准标准，以更好地保护鸟类。与此同时，风力发电机未来也会普遍被允许进入到景观保护区。

另外，联邦自然保护法还对风力发电机给濒危鸟类造成的风险清单进行了补充，并且规定了与繁殖地点有精确距离的特定物种“禁区”和额外的“试验区”。而除了上述两种区域外，审批机构将不需要再对风力发电机的安装地点和风险进行额外的评估。

值得一提的是，扩张风能对于联邦政府实现气候保护目标和减少对俄罗斯化石能源的依赖将起到关键作用。按照莱姆克的说法，受乌克兰冲突影响，可再生能源的快速扩张变得更加紧迫。(总台记者 阮佳闻)

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