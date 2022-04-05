原标题：福建稳经济：政策“组合拳”“连环招” 推动无疫工厂建设

继莆田市、三明市、泉州市后，福建省南平市4日也出台39条举措促进服务业领域困难行业恢复发展，其中涵盖餐饮业、旅游业、公路水路铁路运输业等领域。

南平市下辖的武夷山市是知名旅游城市，此轮本土疫情重创当地旅游业。南平市官方披露，将继续实施旅行社暂退旅游服务质量保证金扶持政策；鼓励银行业金融机构合理增加旅游业有效信贷供给；引导金融机构合理降低新发放贷款利率，对受疫情影响生产经营困难的旅游企业主动让利；鼓励银行业金融机构对旅游相关初创企业、中小微企业和主题民宿等个体工商户分类予以小额贷款支持。

福建防控成效逐步呈现，呈现波动下降的趋势，疫情影响的范围逐步缩小。尤其是，泉州已进入社会面动态清零阶段，于4月3日开展的第9轮区域核酸检测中，实现了新增阳性感染者均从集中隔离点中发现。

疫情形势持续向好也为福建稳经济稳增长奠定了良好基础。连日来，福建各地各部门纷纷出台政策“组合拳”“连环招”，降低企业对政策不确定性的担忧，提振信心、稳定预期。

泉州是中国民营经济强市，也是此次本土疫情的重灾区。受疫情的冲击，泉州很多企业面临不少困难，尤其是处于产业链中下游的中小微企业遇到成本、融资、运输等不少难题。

迈入社会面动态清零阶段后，泉州将分区分级差异化管理，逐步恢复交通、生产生活秩序。目前，泉州市已出台33条措施，从加大财税政策扶持、切实减轻企业负担、帮助稳定企业用工等方面助企促发展。

泉州将全力以赴帮助工业企业稳定生产。泉州市工业和信息化局局长曾钟远4日透露，将梳理今年来各级惠企政策，形成政策汇编，做到惠企政策精准推送、直达企业；加大政策兑现力度，对受疫情影响较大的工业企业、项目，给予倾斜扶持、优先安排。截至4月3日，该市累计办理工业企业车辆通行证11.48万件；协调解决企业物资运输、员工返岗、授信融资等暂时性困难和问题超5000件，答复企业咨询超1.5万人(次)。

闭环管理的无疫工厂成为福建疫情防控的突出亮点。特步集团制造事业部总经理汪剑表示，获悉疫情消息，特步迅速对泉州总部园区和各制造工厂实行全封闭式管理，安排核酸检测专场；同时，紧急召回外住工人720人，为所有住厂工人和其家属免费提供吃、住及口罩等防疫物资，保障生产物料和工人生活物资正常供应。面对今年增长的订单，位于南安市水头镇的南益电脑针织有限公司为工人提供免费住宿。公司人力资源部经理徐建生介绍，企业有工人900多人，除个别身处封控区无法到岗外，其他工人一直坚守岗位。

“在扶持措施的引导和推动下，企业纷纷有序恢复生产经营，确保防疫、生产两不误。”曾钟远说，将出台全市无疫工厂(园区)创建工作意见，以厂区、园区为单位，明确企业创建工作目标、范围、内容、流程、保障措施等事项；为无疫工厂(园区)物资运输、核酸检测、员工返岗、防疫物资供应等开通“绿色通道”，实行“人不出厂(区)、严禁聚集”的闭环管理。

4月1日，福建省第六期纾困增产增效贷款上线；当天，兴业银行新增投放1.36亿元，惠及30家中小微企业。统计数字显示，至4月1日，已发放第六期纾困贷款303笔，金额9.115亿元。兴业银行相关负责人指出，将摸排此轮受疫情影响的中小微企业和个体工商户需求，通过开放绿色通道、简化审批流程，主动让利、延长还款宽限期等措施，及时将惠企政策送达困难企业。

受疫情影响，石狮市林清海服装厂生产经营、物流运输、销售回款陷入停顿，资金压力骤然增大。获得石狮农商银行发放的150万元福建省首笔第六期纾困贷款后，该企业负责人表示，不仅办理快速，“而且贷款利率还很低”。

福建农林大学经济管理学院戴永务教授认为，政策“组合拳”“连环招”既突出真金白银，也强调精准务实，将帮助市场主体降低成本、减少支出、满足金融需求等，助力制造业、服务业等“恢复元气”，推动经济向稳向好。(记者 龙敏)

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