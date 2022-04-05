原标题：科技战线上，他们守住了阵地

“再难也要完成黑土地保护的科研任务。”梁爱珍研究员斩钉截铁地说。她的阵地，在长春市农安县陈家店科研示范基地，在黑土地上。

敖曼的阵地，则在海南南繁基地。疫情当前，她在医院工作的丈夫成为“逆行者”，奋战在吉林抗击疫情的最前线，家中幼子只能再次托付给老人照看。

艰难的春天里，她俩是中国科学院东北地理与农业生态研究所（以下简称：东北地理所）诸多坚守阵地的科研工作者们的缩影。

自本轮疫情发生以来，为保障重大科研任务不停摆，东北地理所很多科学家放下了“小家”，选择了“大家”。他们背上行囊，逆行奔赴实验室和田间地头，在做好疫情防控的同时，持续奋斗在科研岗位上，确保“黑土粮仓”科技会战按时推进。

东北地理所各级领导靠前指挥，落实疫情防控“四方责任”，为奋战在科研一线的职工排忧解难，为职工办实事，让广大科研人员安心、放心。

防疫和科研使命一样重要

粮稳天下安。为了牢牢地把饭碗端在自己手里，东北地理所承担着“黑土粮仓”科技会战的重任。

国之所托，岂能有负。作为会战的主力军，东北地理所众多科研人员为此昼夜奋战、不眠不休。

受新冠肺炎疫情影响，自3月11日起，长春进入静态管理状态。一边是春耕在即，一边是事关粮食安全的科研任务，许多科研人员心急如焚。

防控命令如山。东北地理所紧急协调相关部门，让符合疫情防控要求的科研人员深入一线阵地；无法到现场的，就线上对接相关农业生产主体实施部署，迅速而有序地进入了各自的攻关“前线”。

三江示范区的负责人刘焕军研究员将每项技术细分到人，提前对播种机、变量施肥机、物联网传感器等设备进行了检修与调试；种子、化肥、生物质基质板等重要农资则委托人员就地购买或邮寄的方式落实到位。

黄迎新研究员日夜守在电脑前协调大安示范区工作，已完成5000亩小麦前期播种工作，深松机、播种机、喷灌机、抛肥机等多台农机设备购置完毕并进行调试安装。

同样守在阵地前的，还有许许多多的科学家和各级干部。中国科学院科技促进发展局副局长许航、农办常务副主任王竑晟对“黑土粮仓”科技会战实施方案的论证进行重点督导；专项总指挥姜明研究员、专项总工程师贾仲君研究员肩扛“国家责”，扎实跟踪部署2022年度攻关任务和示范区的实施方案论证。

专项总体组、分总体组、监理组、专家组全体成员及各示范区责任所领导，同“屏”共振，为攻关任务和示范区的实施方案从科学问题和技术路线层面严格把关，发挥“一把尺”的作用，定位定标，指导春耕生产路线图。

在科研人员的共同努力下，“黑土粮仓”科技会战本年度各项工作有条不紊地进行着。

为科研工作者筑牢安全防线

在疫情防控的关键时候，东北地理所严抓防疫工作，保障好疫情防控和科研攻关，共同守护好自己的“家园”。

为尽最大可能降低病毒在所内的传播风险，该所至今已组织全员有序开展了11轮核酸检测，发放抗原试剂盒检测3轮，共检测9000余人次，开展全员疫情信息排查和每日健康信息上报工作, 实时动态掌控全所职工、学生的健康状况。

一支34人的物业队伍，不仅要做好在所学生的一日三餐，还要分装成盒，在有限的时间内配送到学生手中，精心搭配30余种菜品，确保学生营养均衡。他们每天从早忙到晚，只为了学生能够吃上热乎的饭菜。

东北地理所所长姜明、党委书记苏阳多次强调，要从严落实上级各项部署，从细做实民生保障，守好园区唯一通道，加强特殊时期的关心慰问，保持园区职工、学生及家属近千人零感染的良好局面，始终绷紧疫情防控这根弦，共同打赢疫情防控这场大仗硬仗。

(责编：赵竹青、陈键)