原标题：河南桐柏发现自然界新矿物——空铁黝银矿

记者从河南省地质矿产勘查开发局获悉，该局参加的一个科研团队发现并命名了一种自然界新矿物“空铁黝银矿”，近日正式获得国际矿物学协会新矿物命名及分类委员会批准。

该局技术人员介绍，空铁黝银矿发现于河南省南阳市桐柏县银洞坡金矿，是国际新矿物大家庭中属于“河南籍”的第九个成员。经物理性质、化学成分、晶体结构和谱学特征等系统矿物学研究后，研究团队确认其为一种自然界尚未被发现的黝铜矿族新矿物。

空铁黝银矿样本。（受访者供图）

据观察研究，该矿物标本呈灰黑色，反射光下呈灰色，并具有棕红色内反射、不透明金属光泽和黑色条痕，性脆，与深红银矿、闪锌矿、方铅矿、空铁银黝铜矿和黄铁矿等矿物紧密共生。

据介绍，空铁黝银矿是自然界最富银的黝铜矿族矿物，银含量高达52.3%。更重要的是，其特殊结构被国际同行誉为黝铜矿族的未解之谜，在催化、化学传感和光电功能方面的突出性能，已经成为银团簇研究领域的热点。

(责编：赵竹青、陈键)