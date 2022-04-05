原标题：一度电涨超300元 新能源汽车涨价排行榜

近期，国内新能源汽车轮番涨价引起市场关注，其原因主要来自于动力电池原材料碳酸锂价格的暴涨。2021年初，碳酸锂的价格还不足5万元/吨。然而到2022年初，价格涨到25万元/吨左右；如今仅过去一个季度，已经突破50万元/吨。这与最低谷时期的价格相比，涨幅超过10倍，让一众新能源汽车企业感受到成本的压力，纷纷启动价格调整。

新能源车企相继涨价，成本压力传递至消费端

天风证券研究显示，若考虑议价能力、采购量等对实际采购成本的影响，叠加性能技术进步与成本涨价的对冲，原材料价格上涨传导至锂电池的成本涨幅约在20%-25%。

自1月以来，已有近20家新能源车企宣布涨价，涉及车型近40款，涨价幅度从2000元—30000元不等。从2021年底至今，特斯拉经历了多轮涨价，甚至在3月罕见地出现连续两次向上调价。其中Model 3和Model Y各款车型均有不同程度的价格上涨，金额在1.4万-2.8万之间。国产品牌3月也接连发布涨价通告，小鹏在本年度已经第二次涨价，各款车型涨幅在1-2万元不等。比亚迪则涨幅较小，普遍在3000-6000元左右，其余如理想、哪吒、零跑、五菱等品牌的多款新能源车型售价都有不同幅度的上涨。总体来说，三元里和磷酸铁锂电池车型价格涨幅都很高，电池容量越大，价格上涨也越多。

*以上图表按平均每度电涨幅由高到低排序。

目前也有几家车企还没有涨价，包括蔚来、极氪等。极氪已经宣布会在4月30日公布涨价信息，5月1日开始实施。蔚来方面虽然一直声称尚未决定是否涨价，但根据目前原材料价格情况，蔚来涨价几乎板上钉钉，区别在于现在就涨，还是等到5月下旬发布2022款ES8、ES6和EC6的时候再涨。

原材料价格涨幅夸张 车企高管发声回应

关于动力电池原材料价格的暴涨，已有不少车企高管为此发声。特斯拉CEO马斯克此前在2021年度股东大会上表示，“我们的目标是让汽车的价格尽可能便宜。但是，我们的供应链面临巨大的成本压力，所以我们不得不暂时提高汽车价格。”随后，特斯拉全系车型在全球范围内迎来连续的价格调整。

蔚来汽车的CEO李斌在2021年第四季度财报电话会上表示，今年以来碳酸锂的涨价非常夸张，在供需关系之外更多受到了投机因素的干扰。他呼吁上游原材料厂商能够从整个行业的长期利益出发，让价格回归理性。

理想汽车CEO李想在3月19日发布微博称，本轮新能源车涨价主要是由于“电池成本上涨的幅度非常离谱”。3月23日，理想汽车宣布受上游原材料持续大幅上涨的影响，自2022年4月1日起对理想ONE的售价进行调整，涨幅为11,800元。

数据显示，2021年，中国新能源汽车销售达352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。2021年的新能源汽车零售渗透率达到14.8%，这一数据预计在2022年会提升至22%。因此，此轮原材料价格上涨带来的车价上涨对未来新能源汽车的销售带来什么样的影响，还需要进一步观察。

(责编：赵竹青、陈键)