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央行上海总部倡议：拒绝购买非法使用人民币图样的祭祀用品

2022年04月05日09:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：央行上海总部倡议：拒绝购买非法使用人民币图样的祭祀用品

　　4日，中国人民银行上海总部发布倡议书，倡议自觉抵制、拒绝购买非法使用人民币图样的祭祀用品，维护人民币庄严形象。

　　中国人民银行上海总部表示，目前，有一些不法商家趁机非法使用人民币图样制作、销售祭祀用品，严重损害人民币作为法定货币的庄严形象，有违社会公序良俗。为倡导爱护人民币、合法使用人民币图样，树立文明、节俭祭扫的社会新风尚，现向广大市民发出如下倡议：

　　一、诚信守法，做良好营商环境的践行者。使用人民币图样制作祭祀用品是违法行为，全体商户应不断提高守法经营意识，落实主体责任，自觉抵制非法使用人民币图样制作、销售祭祀用品的行为，自觉接受行政主管部门的管理和广大市民的监督，自觉学习贯彻相关法律、法规，依法合规经营。

　　二、慎终追远，做优秀传统文化的传承人。请广大市民树立文明新风，通过举办网上祭扫、鲜花祭扫、书写家书、植树踏青等绿色文明祭扫方式缅怀逝者，传承中华民族孝亲感恩、家风传续热爱生命的优良文化传统，自觉抵制、拒绝购买非法使用人民币图样的祭祀用品。

　　三、积极宣贯，做维护公序良俗的有心人。人民城市人民建，请广大市民践行主人翁精神，大力宣传法治思想，强化规则意识，维护公序良俗，对发现非法使用人民币图样的违法行为线索可及时向中国人民银行上海总部反映。

　　中国人民银行上海总部特别提示：人民币是我国的法定货币，代表着国家的信誉与尊严。使用人民币图样人包括人民币的完整图案或局部图案)必须遵守相关法律法规。其中，《人民币图样使用管理办法》第四条明确规定：“禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民币图样”。如有违反，将按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条“中国人民银行应当责令改正，并销投非法使用的人民币图样，没收违法所得，并处五万元以下罚款”的规定，依法对涉事主体予以处罚。

　　下一步，中国人民银行上海总部将联合市场监督管理部门，进一步加大对非法使用人民币图样行为的打击力度，从生产、销售源头阻断非法使用人民币图样违法链条，切实保障人民币的严需性和权威性，维护文明、健康的人民币流通环境。

(责编：赵竹青、陈键)

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