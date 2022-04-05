人民网北京4月5日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局印发了《关于新形势下发挥个体劳动者私营企业协会作用 助推个体私营经济高质量发展的意见》（以下简称《意见》），要求各地市场监管部门指导个私协会搭建发展平台，创造良好发展环境，助推个体私营经济高质量发展。

《意见》指出，要加强政治引领，发挥个私协会紧密联系个体私营企业的优势，不断加强对个体私营经济从业人员的政治引导和思想教育。不断扩大“小个专”市场主体党的组织和工作“两个覆盖”，使党建工作与企业发展同频共振、互促共进。

《意见》指出，解决实际困难，充分调动个私协会的积极性，有针对性地帮助个体私营企业解决融资难、用工难、转型难等问题，在市场准入、减税降费、科技创新、转型升级、劳动用工等方面提供帮助和支持，增强企业发展内在动力，提高企业活跃度。

《意见》要求，促进就业创业，通过个私协会积极宣传落实国家促进民间投资、支持小微企业和个体工商户创业就业的政策措施，组织个体私营企业开展好“增加一个就业岗位”“就业进学校、进企业、进社区”等活动，开展政策咨询、创业指导、就业培训等工作，破解就业结构性矛盾难题。

《意见》要求，提升能力素质，指导个私协会把提升个体私营企业经营者能力素质作为服务工作的着力点，组织开展各种学习培训活动，引导和推动个体私营企业提高现代化管理水平；大力弘扬企业家精神、劳模精神、工匠精神，建立“亲”“清”政商关系。

《意见》强调，要推动创新发展，指导个私协会创新服务方式和举措，协力推进深化改革各项举措的落实落地；发挥好中国民营企业合作大会等品牌活动的示范引领作用，搭建常态化服务平台，培育更多服务品牌；组织个体私营企业积极配合做好乡村振兴和经济协作帮扶工作，服务区域经济发展；积极协调地方政府及有关部门做好个体私营企业投资指南，引导资本规范有序流动，引领和激励个体私营企业凭借自身灵活的机制、较强的科技支撑能力，打造强大的创新主体。

(责编：赵竹青、吕骞)