人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

市场监管总局：发挥个体劳动者私营企业协会作用 助推个体私营经济发展

2022年04月05日11:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月5日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局印发了《关于新形势下发挥个体劳动者私营企业协会作用 助推个体私营经济高质量发展的意见》（以下简称《意见》），要求各地市场监管部门指导个私协会搭建发展平台，创造良好发展环境，助推个体私营经济高质量发展。

《意见》指出，要加强政治引领，发挥个私协会紧密联系个体私营企业的优势，不断加强对个体私营经济从业人员的政治引导和思想教育。不断扩大“小个专”市场主体党的组织和工作“两个覆盖”，使党建工作与企业发展同频共振、互促共进。

《意见》指出，解决实际困难，充分调动个私协会的积极性，有针对性地帮助个体私营企业解决融资难、用工难、转型难等问题，在市场准入、减税降费、科技创新、转型升级、劳动用工等方面提供帮助和支持，增强企业发展内在动力，提高企业活跃度。

《意见》要求，促进就业创业，通过个私协会积极宣传落实国家促进民间投资、支持小微企业和个体工商户创业就业的政策措施，组织个体私营企业开展好“增加一个就业岗位”“就业进学校、进企业、进社区”等活动，开展政策咨询、创业指导、就业培训等工作，破解就业结构性矛盾难题。

《意见》要求，提升能力素质，指导个私协会把提升个体私营企业经营者能力素质作为服务工作的着力点，组织开展各种学习培训活动，引导和推动个体私营企业提高现代化管理水平；大力弘扬企业家精神、劳模精神、工匠精神，建立“亲”“清”政商关系。

《意见》强调，要推动创新发展，指导个私协会创新服务方式和举措，协力推进深化改革各项举措的落实落地；发挥好中国民营企业合作大会等品牌活动的示范引领作用，搭建常态化服务平台，培育更多服务品牌；组织个体私营企业积极配合做好乡村振兴和经济协作帮扶工作，服务区域经济发展；积极协调地方政府及有关部门做好个体私营企业投资指南，引导资本规范有序流动，引领和激励个体私营企业凭借自身灵活的机制、较强的科技支撑能力，打造强大的创新主体。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
清明假期首日全国共发送旅客超1900万人次
　　人民网北京4月5日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，4月4日（清明假期第二天），预计全国道路客运发送旅客1500万人次，环比下降6.9%，比2021年同期下降52.8%，比2020年同期下降1.8%。全国水路发送旅客20万人次，比2021年同期下降77.85％，比2020年同期下降49.19%。…
市场监管总局发布计量标准“双随机、一公开”指南 提升行政执法效能
　　人民网北京4月5日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局印发《计量标准“双随机、一公开”监督检查工作实施指南（试行）》（以下简称《指南》），进一步规范计量标准随机抽查工作，提升行政执法工作效能。 据介绍，计量标准是计量体系的中坚力量，是将量值传递到生产生活中所有测量仪器的“法定标尺”，也是国家先进测量基础设施。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部