人民网北京4月5日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，4月4日（清明假期第二天），预计全国道路客运发送旅客1500万人次，环比下降6.9%，比2021年同期下降52.8%，比2020年同期下降1.8%。全国水路发送旅客20万人次，比2021年同期下降77.85％，比2020年同期下降49.19%。

数据显示，4月3日（清明节假期首日），全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量1903.31万人次，环比增长13.8%，比2021年同期下降62.6%，比2020年同期下降2.5%。其中，铁路发送旅客252.5万人次，环比增长4.4%，比2021年同期下降82.7%，比2020年同期下降25.3%；公路发送旅客1612万人次，环比增长16.6%，比2021年同期下降52.7%，比2020年同期增长5.2%；水路发送旅客16.81万人次，环比下降10.5%，比2021年同期下降76.7%，比2020年同期下降41.4%；民航发送旅客22万人次，环比下降28.0%，比2021年同期下降85.4%，比2020年同期下降58.6%。

为确保扫墓点周边道路有序畅通，北京交通部门针对八宝山公墓、万安公墓、金山陵园等大型扫墓点周边停车需求集中情况，安排专人对扫墓点周边停车场、临时扫墓专线车始发站周边区域进行巡查检查，及时发现各种问题并妥善处理。针对轨道交通站点、公交场站、交通枢纽、商业中心和旅游景点等易发生共享单车聚集的区域，加大运维调度，安排专门力量进行秩序维护，满足市民骑行需求，规范车辆停放秩序。

为缓解因疫情影响造成的公路运输压力，上海交通部门推出“集装箱陆改水”服务，覆盖上海港洋山片区、外高桥片区各码头至长江及长三角区域相关港口。客户可先把集装箱运到太仓服务中心，再由船舶转运至上海港，通过“陆改水”将客户的公路运输需求分流至水路，确保物流通道畅通。

为确保清明节日期间客渡运船舶适航、船员适任，保障人民群众安全、便捷出行，浙江交通部门在宁波投入清明假期运营的客渡船共65艘，涉及27条航线，可提供水上运力5200余客位。3月份以来，宁波海事部门已启动涉客类船舶安全监管强化工作，覆盖所有客渡运船舶、交通艇、游艇以及宁波籍涉客船舶的所有人、经营人、管理人。通过交叉检查、开放式检查、多部门联合检查等形式已完成宁波市辖区部分客渡运船舶安全检查，发现并督促纠正各类安全缺陷130余项。

(责编：赵竹青、吕骞)