人民网北京4月5日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局印发《计量标准“双随机、一公开”监督检查工作实施指南（试行）》（以下简称《指南》），进一步规范计量标准随机抽查工作，提升行政执法工作效能。

据介绍，计量标准是计量体系的中坚力量，是将量值传递到生产生活中所有测量仪器的“法定标尺”，也是国家先进测量基础设施。《指南》全面落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》及《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》有关要求，切实规范和加强计量标准事中事后监管，持续保持获得计量标准考核证书的计量标准测量能力，提升量值传递溯源的有效性。

据了解，《指南》主要包括以下三方面内容：一是进一步明确了计量标准随机抽查的主要依据、抽查主体、抽查对象、抽查内容。重点抽查计量标准考核证书有效期内的计量标准是否持续满足计量标准的考核要求。二是明确了计量标准随机抽查工作流程，同时结合计量标准监管工作实际，制定了《计量标准“双随机、一公开”监督检查细则》，提出计量标准监督检查具体项目、检查方法、检查结论判定标准等细化措施，具有较强指导性和操作性。三是明确了市场监管部门工作要求，要合理确定、动态调整抽查比例和频次，提升抽查精准性、问题发现率；要规范开展随机抽查，实现责任可追溯；要坚持监管服务并重，督促建标单位进一步规范计量标准管理；要加强宣传培训，加大随机抽查和计量标准管理相关政策法规的解读力度，加强对计量标准监督检查随机抽查人员的培训。

市场监管总局相关负责人表示，下一步，市场监管总局将以落实《指南》为契机，不断创新计量标准管理机制，进一步规范计量标准随机抽查工作，提升行政执法工作效能，为经济社会高质量发展提供坚实可靠的计量技术基础。

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