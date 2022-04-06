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农业农村部：“十四五”时期我国将建设500个左右农业国贸基地

2022年04月06日09:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月6日电 （记者李栋）近日，记者从农业农村部获悉，“十四五”时期，我国将建设500个左右农业国际贸易高质量发展基地（以下简称“农业国贸基地”），推动果菜茶鱼等优势农产品出口。

据相关负责人介绍，2021年，农业农村部启动农业国贸基地建设。首批国贸基地获得认定以来，基地市场主体克服需求萎缩、海运不畅、成本上涨等因素影响，全年出口额实现较快增长，出口增速显著高于农产品出口平均水平。为进一步发挥农业贸易助力农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足重要作用，推动农业贸易提质升级，农业农村部2022年继续开展国贸基地认定培育工作。

据农业农村部办公厅《关于开展2022年农业国际贸易高质量发展基地建设的通知》显示，按照“十四五”时期建设500个左右国贸基地，所认定基地的每类产品年出口额占全国该类产品年出口总额50%以上的目标，2022年继续认定100个左右国贸基地，培育打造产业集聚度高、生产标准高、出口附加值高、品牌认可度高、综合服务水平高的农业外贸骨干力量。

“2022年国贸基地建设重点将围绕提升出口农产品品质和国际化、标准化、组织化、品牌化水平，着力补短板、强弱项，重点推进国际认证认可、国际标准应用、自主品牌培育、出口产业链价值链提升和贸易促进公共服务。并对首批国贸基地建设中获得普遍认可、取得明显成效的支持措施和公共服务实现机制化常态化。”相关负责人说。

(责编：申佳平、吕骞)

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