新华社北京4月6日电（记者樊曦）记者从中国铁建股份有限公司了解到，6日，随着最后一节钢箱梁成功吊装到位，新建福厦高铁安海湾特大桥成功合龙。这也是我国首座无砟轨道跨海大跨斜拉桥。

安海湾特大桥由中国铁建铁四院设计、中国铁建大桥局承建。大桥位于福建省泉州市境内，连接晋江市与南安市，全长9.46公里，其中跨海区段全长1.56公里。安海湾特大桥是新建福厦高铁全线三座跨海湾大桥之一，主跨300米。

为了应对大跨度桥梁结构变形较大的挑战，设计人员经过反复试验，提出运用由混凝土桥面板与槽形钢梁组成的钢混组合梁。“钢梁自重轻、适应大跨度桥梁建设，混凝土桥面提升了桥梁刚度，两者结合满足了列车高速通过的要求。”铁四院副总工程师严爱国说。

轨道也是大桥通行高速列车的另一重要影响因素。施工人员在桥面铺设中采用我国拥有自主知识产权的CRTSⅠ型双块式无砟轨道，首次实现在跨度300米级、时速350公里的高速铁路桥上铺设现浇式无砟轨道。

此外，由于安海湾特大桥位于沿海高风速带，设计人员通过结构创新，减小了复杂风环境下的风致振动，让列车可以在不设风屏障等防风措施的情况下，在8级大风中以时速350公里通过跨海大桥。

新建福厦高铁是福建省首条时速350公里的高铁，全长277公里，建成通车后，福州至厦门行程将缩短至1小时内，为打造福建沿海“一小时经济圈”提供强劲动力。

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