人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

报告显示2021年美国对华货物出口额创纪录

2022年04月06日15:28 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿4月5日电（记者熊茂伶）美中贸易全国委员会5日发布的报告显示，2021年，美国对华货物贸易出口额达1492亿美元，创历史最高水平，较2020年增长21%。

报告显示，去年美国50个州均对华出口，主要出口商品包括油籽、谷物、猪肉和其他农产品，以及石油和天然气、半导体、医药产品等。中国继续保持美国第三大货物出口市场地位。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦在当天的一场线上新闻发布会上表示，美中两国去年贸易往来非常强劲，对华出口有助于美国各行各业保持盈利、维持竞争力。此外，对华贸易还为美国创造了大量就业机会。

数据显示，2020年，在美国经济遭受新冠疫情严重冲击之际，对华货物和服务贸易出口支持了超过85.8万个美国工作岗位。

美中贸易全国委员会创建于1973年，拥有200多家在中国经商的美国会员企业。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
这些“不作为”“慢作为”行为 被中央生态环境保护督察集中通报
　　人民网北京4月6日电（王仁宏）据生态环境部消息，第二轮第六批中央生态环境保护督察组深入一线、深入现场，查实了一批突出生态环境问题，核实了一批不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题。 为发挥警示作用，切实推动问题整改，现对第一批5个典型案例进行集中公开通报。…
海洋经济强劲恢复 高质量发展亮点突出
　　人民网北京4月6日电 （记者余璐）“2021年，我国海洋经济总量首次突破9万亿元。海洋经济强劲恢复，产业结构调整步伐加快，自主创新能力不断提升，供给保障能力持续增强，国际竞争优势进一步巩固，实现‘十四五’良好开局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部