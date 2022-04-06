报告显示2021年美国对华货物出口额创纪录
2022年04月06日15:28 | 来源：新华网
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新华社华盛顿4月5日电（记者熊茂伶）美中贸易全国委员会5日发布的报告显示，2021年，美国对华货物贸易出口额达1492亿美元，创历史最高水平，较2020年增长21%。
报告显示，去年美国50个州均对华出口，主要出口商品包括油籽、谷物、猪肉和其他农产品，以及石油和天然气、半导体、医药产品等。中国继续保持美国第三大货物出口市场地位。
美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦在当天的一场线上新闻发布会上表示，美中两国去年贸易往来非常强劲，对华出口有助于美国各行各业保持盈利、维持竞争力。此外，对华贸易还为美国创造了大量就业机会。
数据显示，2020年，在美国经济遭受新冠疫情严重冲击之际，对华货物和服务贸易出口支持了超过85.8万个美国工作岗位。
美中贸易全国委员会创建于1973年，拥有200多家在中国经商的美国会员企业。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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