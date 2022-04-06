新华社北京4月6日电（记者赵旭、杨淑君）记者从北京市园林绿化局、北京市公园管理中心获悉，清明假期期间，北京各类公园风景区共接待游客496万人次，比去年同期增加4.4%，其中颐和园、天坛公园等11家北京市属公园共接待游客142.23万人次，同比减少13.42%。

北京市园林绿化局有关负责人介绍，清明假期期间，全市公园风景区严格落实“限量、预约、错峰”等防疫要求，按75%标准限流，科学安排游客入园游览。颐和园、奥林匹克森林公园等37家大客流公园通过远端疏导、短时限流、门区指引等工作，确保公园景区无游客扎堆聚集。

每逢清明，到北京市属公园中的爱国主义教育基地缅怀革命先烈、追寻红色足迹的游客络绎不绝。5日，陶然亭公园内的高君宇烈士墓前摆满鲜花，来访游客、预约团体有序祭扫。中山公园推出“我心中的少年中国”红色文化精品课堂和直播活动，通过图片教具、展览实物为游客讲述来今雨轩的红色故事。颐和园、天坛公园、北京植物园和玉渊潭公园分别在爱国主义教育基地提供义务讲解服务、举办主题展览。

据悉，今春以来，北京全市共推出111家公园赏花片区供广大市民选择游览观赏。此外，各大公园还推出花卉展览、民俗体验等42项春季文化活动。玉渊潭公园、北京植物园梅园、颐和园乐寿堂等处成为游客赏花观景的热门“打卡”地。

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