据全国工商联官网消息，近期，全国工商联与网商银行签署了全面战略合作协议，共同构建支持小微、支持三农的金融服务体系，推进数字经济与实体经济深度融合，助力小微企业、助力乡村振兴，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

全国工商联积极推动金融支持民营企业、小微企业发展，近年来与多家金融机构建立战略合作关系。根据与网商银行签署的全面战略合作协议，双方将本着互信互通、共同发展的理念，建立全面、紧密的战略合作关系，结合小微生产经营需求和数字普惠金融创新实践，共同实施“两计划、六行动”，即深化助微计划、推进助农计划，开展助力小微、助农振兴、共促科创、数字赋能、服务就业、践行公益等六项行动，持续加大对小微、三农的信贷支持与综合服务力度。

全国工商联表示，作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带、政府管理和服务非公有制经济的助手，将积极支持网商银行围绕小微、三农开展金融创新，提升金融服务水平。同时，将指导地方各级工商联配合开展助微计划、助农计划，推动形成金融机构与实体经济共生共荣的良好氛围。

网商银行表示，将坚守服务实体经济、服务小微、服务三农的定位，发挥数字普惠金融技术及渠道优势，积极协同各界合作伙伴，共同扩大小微信贷的覆盖面，降低融资门槛及成本，让每个诚信经营的小微、三农客户，都能获得相伴成长的金融服务。

2020年以来，全国工商联会同有关方面连续两年发起“助微计划”，组织127家银行创新普惠产品与服务，使金融资源更加精准、高效地惠及小微企业。各参与银行均结合实际，推出了各具特色的产品和服务，起到了积极的示范作用。网商银行依托数字技术和风控能力，为小微企业和个体工商户等提供无需抵押担保的纯信用、纯线上的数字贷款服务，其“310”模式，即3分钟申贷、1秒钟放款、全程0人工介入的全流程线上贷款模式，为破解小微企业融资难、融资贵问题进行了有益探索，丰富了实践经验。

(责编：曹淼、李源)