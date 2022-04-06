原标题：守护“夕阳红” 兴业银行积极推进第三支柱养老保险制度试点

“这个月我又买了一笔，缴了1000元，退休后每月可拿到近1900元。”在福州生活的林先生从2019年起就在兴业银行购买国家推出的个人税收递延型商业养老保险，“我再有10年就退休了，购买这个产品可以享受国家提供的个人所得税优惠政策，一年最多可扣除计税基数1.2万元，实实在在提高了退休后的收入”。

近年来，国家积极发展多层次多支柱养老保险体系，初步形成以基本养老保险为基础、以企业（职业）年金为补充、以个人储蓄性养老保险与商业养老保险相衔接的“三大支柱”体系。但就目前实施情况看，第一支柱基本养老保险负担繁重，第二支柱企业年金覆盖面窄，而做大做强第三支柱，让更多人重视与参与到第三支柱中，实现养老金的稳健增值与终身领取，将成为应对人口老龄化、促进共同富裕的重要举措。

早在2016年，兴业银行就在商业银行中率先开展养老金融专业化运营，着力打造养老金融全链条综合金融服务，成为获得“最佳养老金融机构”的商业银行，依托养老金融先发优势，兴业银行积极参与推动第三支柱养老保险制度研究与实践，为探索构建养老金第三支柱“中国方案”贡献力量。

2018年以来，我国第三支柱发展进入快车道，兴业银行深度参与了国家个人养老金的制度设计与政策试点，在政府与金融监管部门的指导下，利用福建作为试点省份的地缘优势，开展个人养老金税收优惠政策试点，代理销售个人税收递延商业养老保险。经过3年多的实践，兴业银行在养老金融产品创设、养老金融服务拓展、养老金融教育普及等方面取得了良好试点成效，为后续个人养老金业务的有序开展做好了充足准备。

在产品体系方面，早在2012年，兴业银行就推出养老金融专属服务方案，并积极搭建“安愉人生俱乐部”“安愉老年学院”等养老金融特色平台，为老年人提供“金融+生活”的多样化服务。同时依托集团化经营优势，先后推出系列养老金融专属产品。2022年，该行子公司兴银理财获批开展养老理财产品试点。

此外，该行还依托2000余家网点，同步上线“兴公益”惠民驿站，在全国范围内因地制宜为老年客户开展保健、义诊、上门服务、爱心慰问等敬老惠民服务。经过10年“深耕细作”，兴业银行目前服务老年客户已超过2000万，管理老年客户综合金融资产超1.4万亿元。

3月，国务院印发了《关于落实政府工作报告重点工作分工的意见》，明确由人社部、财政部、银保监会牵头“继续规范发展第三支柱养老保险，4月底前出台相关政策，年内持续推进”。兴业银行个人养老金账户相关业务准备已基本完成。据介绍，政策落地后，客户可通过兴业银行手机银行、柜面等渠道开立个人养老金资金账户，持续转入个人税前收入的一部分，即可自主投资税收递延养老金融产品，获取持续收益，达到退休年龄后就可以从账户一次性或分次领取个人养老金。

(责编：曹淼、李源)