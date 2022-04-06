原标题：贝壳租房战略升级 供需两端持续探索

3月31日，贝壳租房在成都召开线上发布会，面向租房消费者和业主正式推出七大“微光服务保障”，并宣布成立“成都租房保障团”。

七大服务保障包括：佣金透明，没有增项；租金安全，损失补偿；律师咨询，权益维护；真实房源，假一赔百；续租免佣，加送保障；财产安全，损失补偿；人身风险，损失补偿。

据悉，微光服务保障的条款，是根据用户真实需求出发，联合合作伙伴做出的承诺，未来还会根据用户需求持续迭代。

目前，微光服务保障体系已在成都落地运营，并陆续在北京、上海、深圳、天津、杭州、苏州等城市上线，未来逐步推广至更多城市。消费者可在贝壳找房APP或致电客服方式，直接申请相关保障。

在四川省保护消费者权益委员会监督指导下，由专业律师、媒体代表和包括大学毕业生、蓝领工人、职场白领等各类消费者代表组成的“成都租房保障团”正式成立，他们将发挥联系消费者桥梁纽带作用，对微光服务保障的落地进行监督，为更美好租住建言献策。

2021年11月底，贝壳宣布“一体两翼”发展战略，成立“贝壳惠居事业群”，贝壳租房全新起航。贝壳找房副总裁、贝壳租房运营负责人张珊表示，作为住有所居时代的探索者，贝壳租房希望和更多伙伴一道，不断向前迈出一小步，最终达成美好租住的新愿景，勾勒美好居住新篇章。（记者 王丽新）

(责编：董童、李源)