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扩种大豆油料 全国农垦大豆种植面积今年力争突破1460万亩

2022年04月06日17:31 | 来源：新华网
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新华网北京4月6日电（汪亚）记者从农业农村部农垦局获悉，农业农村部日前印发《2022年农垦带头扩种大豆油料行动方案》，对农垦带头扩种大豆油料作出安排部署。

据了解，2022年农垦带头扩种大豆油料行动的目标是：落实地方政府分解下达的大豆油料扩种任务，确保全国农垦大豆种植面积达到1460万亩以上，力争超过2020年水平；实现油菜、向日葵、花生等油料作物播种面积稳中有增，确保全国农垦油料作物种植面积达到460万亩以上；推动大豆油料单产水平稳步提升，单产提高2%以上；推动社会化服务向垦区外延伸，生产托管大豆面积120万亩以上、单产提高10%以上。

《方案》要求，农垦要通过选用优质良种、提升耕地地力、推广高产模式、做好节粮减损等方式带头提高大豆油料单产水平；通过发展规模经营、提高生产效率、延长产业链、防控市场风险等方式带头推动大豆油料生产降成本增效益；通过技术服务、提升管理、产业引领等方式辐射带动地方大豆油料产业的发展。

目前，相关垦区已制定具体实施方案，完成种植任务分解下达。北大荒农垦集团今年计划播种大豆1230万亩以上，扩种面积达230万亩以上。呼伦贝尔农垦集团今年计划新增大豆种植面积30万亩，新增油菜种植面积30万亩，示范推广大豆—玉米带状复合种植面积5500亩。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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